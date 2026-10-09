40 или 60 градусов: при какой температуре на самом деле нужно стирать полотенца

Эксперты перечислили случаи, когда обязательно нужно выбирать высокую температуру, и объяснили, почему остальную стирку лучше проводить в холодной воде.

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Эксперты назвали температуру, при которой на самом деле нужно стирать полотенца / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

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Когда полотенцам хватает холодной воды

Какие загрязнения требуют стирки в горячей воде

Почему высокая температура сокращает срок службы

Привычка включать максимальную температуру при каждой стирке полотенец портит ткань быстрее, чем само использование. Современные стиральные порошки и гели эффективно растворяют загрязнения и в прохладной воде, поэтому старая схема "белые вещи - горячая вода, тёмные - холодная" утратила актуальность, сообщает Better Homes and Gardens.

Для полотенец без заметных пятен прохладного режима вполне достаточно. Речь идет о банном полотенце после одного-трех использований, полотенце для рук, которым вытирались два-три дня, и кухонном текстиле, который контактировал только с чистыми руками или вымытой посудой.

Холодная стирка имеет и дополнительные преимущества: волокна изнашиваются медленнее, а стиральная машина не тратит электроэнергию на нагрев воды.

Когда без высокой температуры не обойтись

Есть ситуации, в которых холодный режим не справится. Первая из них - болезнь в доме: полотенце, которым пользовался больной человек, рекомендуют стирать при высокой температуре, но только если это разрешено на этикетке производителя.

Отдельного внимания требует кухонный текстиль. Если ткань соприкасалась с сырым мясом, птицей или морепродуктами, горячий режим становится обязательным - поэтому ещё при покупке стоит обратить внимание на то, какую максимальную температуру выдерживает изделие.

Горячая вода понадобится также, если на ткани остались сложные пятна, белое полотно пожелтело или посерело, появился затхлый запах, полотенце контактировало с потенциально опасными загрязнениями или им вытирали домашнее животное.

Постоянная же стирка на максимальной температуре дает обратный эффект. Высокая температура вызывает усадку, разрушает волокна и приводит к потере пушистости, из-за чего пушистое полотенце быстро теряет свой вид. К этому добавляется и экономический фактор: нагрев воды - самая энергозатратная часть цикла.

Что делает ткань жесткой

Температура - не единственный фактор, от которого зависит состояние полотенец. Новые изделия рекомендуется постирать ещё до первого использования, а при последующих стирках - не превышать дозировку средства. Его остатки накапливаются в волокнах, делают ткань жёсткой и со временем придают неприятный запах.

Осторожности требует и кондиционер для белья: он образует на волокнах пленку, из-за которой полотенце хуже впитывает воду. Стирать такие вещи желательно отдельно от одежды, а по возможности - и от постельного белья.

Критически важным остается сушка. Полотенце должно высыхать полностью, ведь длительная влажность и является причиной характерного затхлого запаха, но пересушивание наносит вред хлопковым волокнам не меньше.

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Об источнике: Better Homes and Gardens Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другие советы для тех, кто увлекается садоводством.

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