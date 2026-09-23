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Как почистить осеннюю куртку без стирки: как быстро избавиться от пятен

Анна Косик
23 сентября 2026, 11:44
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Блогерша рассказала, как очистить куртку без стирки от пятен и загрязненных рукавов.
Как почистить осеннюю куртку без стирки: как быстро избавиться от пятен
Куртка станет как новая за считанные минуты, если знать несколько хитростей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Чем очистить куртку от пятен без стирки
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Осенняя погода ворвалась в Украину, так что самое время привести куртки в порядок. Часто на них остаётся грязь с предыдущего сезона. И чтобы избавиться от неё, не обязательно бросать куртку в стиральную машину или относить её в химчистку.

Главред узнал, что очистить куртку от загрязнений можно без стирки. Как это сделать, на своём YouTube-канале nadia_ki рассказала украинская блогерша Надежда.

видео дня

Как очистить куртку без стирки

Для очистки пятен на куртке блогерша предлагает использовать раствор с нашатырным спиртом. Средство нужно нанести губкой непосредственно на загрязнённый участок.

"Возьмите по столовой ложке перекиси и нашатырного спирта, тщательно перемешайте, смочите в средстве губку, нанесите на пятно и оставьте на 4–5 минут. Затем смойте раствор водой, пятна сойдут, как будто ничего и не было", - советует Надежда.

Для засаленных участков куртки Надежда советует приготовить пастообразную смесь из соли и крахмала. Такое средство можно использовать для локальной очистки рукавов и других загрязненных мест.

"Для приготовления средства нужно смешать соль и крахмал в равных частях, добавить немного воды, чтобы получилась пастообразная смесь, нанести средство на загрязненные места, подождать 7 минут и стереть влажной губкой", - пояснила блогерша.

Еще один способ предполагает использование геля для мытья посуды и нашатырного спирта.

"Возьмите 30 г геля для посуды, добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта, с помощью губки нанесите средство на загрязненные места, оставьте на 30 минут, а затем протрите влажной губкой или салфеткой", - предлагает Надежда.

Для локальной очистки пятен блогерша также советует использовать хозяйственное мыло. Перед нанесением загрязнённое место нужно увлажнить.

"Натрите увлажненные пятна хозяйственным мылом и оставьте на полчаса. Остатки мыла сотрите влажной салфеткой", - добавила она.

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Об источнике: nadia_ki

nadia_ki - YouTube-канал с аудиторией более 10 тысяч подписчиков украинской блогерши Надежды, которая рассказывает о модной одежде и делится советами и лайфхаками по уходу за ней.

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