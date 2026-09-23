Как почистить осеннюю куртку без стирки: как быстро избавиться от пятен

Вы узнаете:
- Чем очистить куртку от пятен без стирки
- Как убрать жирные пятна с рукавов и воротника
Осенняя погода ворвалась в Украину, так что самое время привести куртки в порядок. Часто на них остаётся грязь с предыдущего сезона. И чтобы избавиться от неё, не обязательно бросать куртку в стиральную машину или относить её в химчистку.
Главред узнал, что очистить куртку от загрязнений можно без стирки. Как это сделать, на своём YouTube-канале nadia_ki рассказала украинская блогерша Надежда.
Как очистить куртку без стирки
Для очистки пятен на куртке блогерша предлагает использовать раствор с нашатырным спиртом. Средство нужно нанести губкой непосредственно на загрязнённый участок.
"Возьмите по столовой ложке перекиси и нашатырного спирта, тщательно перемешайте, смочите в средстве губку, нанесите на пятно и оставьте на 4–5 минут. Затем смойте раствор водой, пятна сойдут, как будто ничего и не было", - советует Надежда.
Для засаленных участков куртки Надежда советует приготовить пастообразную смесь из соли и крахмала. Такое средство можно использовать для локальной очистки рукавов и других загрязненных мест.
"Для приготовления средства нужно смешать соль и крахмал в равных частях, добавить немного воды, чтобы получилась пастообразная смесь, нанести средство на загрязненные места, подождать 7 минут и стереть влажной губкой", - пояснила блогерша.
Еще один способ предполагает использование геля для мытья посуды и нашатырного спирта.
"Возьмите 30 г геля для посуды, добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта, с помощью губки нанесите средство на загрязненные места, оставьте на 30 минут, а затем протрите влажной губкой или салфеткой", - предлагает Надежда.
Для локальной очистки пятен блогерша также советует использовать хозяйственное мыло. Перед нанесением загрязнённое место нужно увлажнить.
"Натрите увлажненные пятна хозяйственным мылом и оставьте на полчаса. Остатки мыла сотрите влажной салфеткой", - добавила она.
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Об источнике: nadia_ki
nadia_ki - YouTube-канал с аудиторией более 10 тысяч подписчиков украинской блогерши Надежды, которая рассказывает о модной одежде и делится советами и лайфхаками по уходу за ней.
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