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Удары по НПЗ России: Самара горит второй раз, власти молчат о причинах

Анна Ярославская
23 сентября 2026, 08:35
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Завод "Роснефти" мощностью 7 млн тонн нефти в год загорелся второй раз за сутки.
Самара, Куйбышевский НПЗ
В Самаре снова горит Куйбышевский НПЗ "Роснефти" / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • Куйбышевский НПЗ в Самаре загорелся второй раз за сутки
  • Вчера Генштаб подтвердил удары по заводу в Самаре
  • В аэропорту Самары вводили план "Ковёр"

В ночь на 23 сентября в промзоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже было целью атаки беспилотников. Причины нового возгорания официально не называют, сообщает Exilenova+.

"В промзоне Куйбышевского НПЗ в Самарской области, который подвергся бомбардировке вчера утром, снова пожар. Связано ли это с новыми "прилетами" - пока неизвестно", - пишут аналитики.

видео дня

На появившихся в сети кадрах виден плотный чёрный дым, поднявшийся над предприятием и растянувшийся над городом. По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 06:00 огонь всё ещё не потушили.

Черный дым в Самаре
Черный дым в Самаре / Фото: Exilenova+

Местные телеграм-каналы Самары около 02:30 писали о громкой сирене в регионе. Тогда же в аэропорту объявили план "Ковёр": "Росавиация" ограничила взлёт и посадку самолётов из-за угрозы применения дронов, хотя о взрывах не сообщалось. Российские власти на момент публикации повторный пожар не комментировали.

Пожар в Самаре
Пожар в Самаре / Фото: Exilenova+

Вчера украинская сторона официально признала поражение российских нефтеперерабатывающих мощностей. Силы обороны атаковали "Башнефть-УНПЗ" в Уфе и Куйбышевский НПЗ в Самаре - на территории обоих предприятий зафиксировали возгорания.

Что известно о Куйбышевском НПЗ

Предприятие входит в структуру ПАО "НК "Роснефть" и считается одним из крупнейших перерабатывающих активов в этом регионе РФ. Его мощности, по данным из открытых источников, составляют 7 млн тонн нефти в год.

Завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов: бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители. В Генштабе отметили, что продукция обоих поражённых НПЗ используется для обеспечения нужд российской армии.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым.

В ночь на 17 сентября российский Ярославль атаковали дроны. Местные власти были вынуждены перекрыть движение в сторону Москвы. После серии взрывов в промышленной зоне Ярославля начался сильный пожар. Под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть – ЯНОС".

В ночь на 15 сентября в нескольких регионах России прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет. "Прилеты" есть в Таганроге и Сызрани. Целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".

Серия взрывов прогремела в Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны. Дроны летели над многоэтажками в сторону промышленной зоны, которую в городе обычно называют "нефтянкой".

В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. В Сети сообщают о ракетном ударе по Волгограду. Вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

Украина прекратит удары по НПЗ в России: названо условие

Украина готова пойти на соответствующие шаги по деэскалации, если Россия прекратит атаки на украинский энергетический сектор, критическую инфраструктуру и продовольственный экспорт. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о потере Россией контроля над своей нефтеперерабатывающей отраслью.

"Энергетический сектор Украины, ее критическая инфраструктура и наш экспорт продовольствия должны перестать быть целями для России, и это приведет к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны. Решения возможны", - заявил Зеленский.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке Зеленский сказал, что Украина готова к энергетическому перемирию с Россией при одном условии - прекращении ударов по электросетям, системам отопления и водоснабжения. Предложение Киева российской стороне передадут Соединенные Штаты.

" Они передадут его россиянам. Я не знаю позиции России", - добавил Зеленский.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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