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Можно ли выливать еду в унитаз: сантехник удивил ответом

Юрий Берендий
22 сентября 2026, 17:49обновлено 22 сентября, 18:28
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Сантехник объяснил, почему нельзя сливаться масло и еду в унитаз: жир сужает трубы, а рис и макароны могут привести к засору.

Можно ли выливать еду в унитаз: сантехник удивил ответом
Еда в канализации - сантехник указал на ошибку, приводящую к засору / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Что нельзя смывать в унитаз
  • Почему нельзя сливаться масло в унитаз
  • Куда выбрасывать отработанное масло

Масло, жир и испорченная еда, попадающие в унитаз, могут вызвать серьезные проблемы с трубами и канализационной сетью. На первый взгляд может показаться, что вместе с большим количеством воды такие отходы легко попадут в канализацию, однако на самом деле они способны скапливаться внутри труб и создавать препятствия для стока.

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Почему сбрасывать такие отходы в унитаз опасно и как правильно их утилизировать - выяснял Главред.

Почему нельзя выливать масло в унитаз

На первый взгляд, широкое отверстие унитаза может создавать впечатление, что вместе с водой в канализацию можно смывать практически любые кухонные отходы. Однако дальше стоки проходят через значительно более узкие трубы с изгибами и соединениями.

Именно там жир постепенно скапливается и создает препятствие для нормального прохождения воды. Генеральный директор E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. Петер Такач рассказал изданию "Teol", что наибольшие проблемы возникают после остывания горячего масла.

"Горячее масло быстро остывает на более холодных участках трубы, застывает, а затем прилипает к стенкам трубопровода. Слой жира становится всё толще, сужает поперечное сечение трубы и, в конечном итоге, может привести к полной закупорке", - рассказал Петер Такач в комментарии Teol.

В центральной канализации ситуация может осложняться из-за смешивания жира с другими отходами. По словам специалиста, влажные салфетки, волосы и неразлагаемые материалы способны вместе с жиром образовывать твёрдые скопления, известные как "жировые горы".

Их удаление требует дополнительных затрат и работы сервисных служб. В серьезных случаях из-за проблем с канализацией сточные воды могут возвращаться обратно в помещение.

Чем опасно горячее масло для унитаза

Проблема может заключаться не только в последующем засорении труб. Резкое воздействие высокой температуры также способно повредить отдельные элементы сантехнической системы.

Особенно опасно попадание очень горячего жира непосредственно в унитаз. Резкое изменение температуры может негативно повлиять на фарфор, пластиковые трубы и соединения.

Поэтому от остатков масла после жарки не стоит пытаться избавиться с помощью слива. Их нужно сначала остудить, а затем использовать соответствующий способ утилизации.

Почему испорченную пищу нельзя выбрасывать в унитаз

Отдельную проблему представляют остатки продуктов. Мясо, овощи и другие твердые кусочки могут застревать в изгибах труб и постепенно создавать препятствие для стока воды.

Особенно проблемными могут быть продукты, которые увеличиваются в объеме после контакта с водой. Петер Такач подчеркнул, что канализационная система не предназначена для утилизации пищевых отходов.

"Канализационная сеть - это не мусоросборник. Система предназначена для отвода сточных вод, поэтому любые вещества, не относящиеся к ней, могут вызвать серьезные эксплуатационные проблемы", - подчеркнул Петер Такач.

Рис и макароны после попадания в воду могут набухать, из-за чего им легче перекрыть узкие участки трубопровода. Остатки пищи также могут начать разлагаться и стать причиной неприятного запаха.

Кроме того, органические отходы в канализации могут привлекать крыс и тараканов. Неприятные запахи при этом способны проникать в жилое помещение через сливные отверстия.

Смотрите видео о том, что нельзя выбрасывать в унитаз:

Куда выбрасывать отработанное масло

После приготовления пищи масло нужно оставить до полного остывания. После этого его можно перелить в пластиковую бутылку, которую можно плотно закрыть.

Далее отработанное масло следует сдать в специальный пункт сбора, на свалку или в магазин, который принимает отработанное масло. Такой способ позволяет не создавать дополнительную нагрузку на домашнюю канализацию.

Порченые продукты нужно выбрасывать в контейнер для бытовых отходов. Растительные остатки, подходящие для этого, можно компостировать, тогда как мясо и жирные блюда для домашнего компоста не рекомендуются.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, пользователи социальных сетей предложили метод очистки унитаза с использованием льда и белого уксуса. Для этого советуют положить около трёх стаканов льда, влить половину стакана белого уксуса и оставить смесь примерно на 10 минут.

Эксперты по уборке назвали альтернативные средства для удаления желтых пятен на сиденье унитаза. Они рекомендуют использовать соду и перекись в качестве мягкого и щадящего средства вместо агрессивных отбеливателей. Как отмечается, для приготовления смеси потребуется ⅓ стакана пищевой соды и три столовые ложки 6% перекиси водорода, а средство следует выдержать около 30 минут.

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Источник: TEOL

TEOL.hu - венгерское региональное онлайн-издание, освещающее события в Медьешской области Тольна (Tolna vármegye) на юге Венгрии. Название TEOL происходит от венгерского названия региона - Tolna. Издание позиционирует себя как "Tolna vármegyei hírportál" - новостной портал медье Толна. Основной фокус - местные новости, события, криминальная хроника, спорт, экономика, общественная жизнь и истории из населённых пунктов региона.

TEOL входит в состав крупного венгерского медиахолдинга Mediaworks Hungary Zrt. На официальной странице издания указано, что издателем является Mediaworks Hungary Zrt., а редакция TEOL расположена в Сексарде (Szekszárd) - административном центре медье Толна.

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