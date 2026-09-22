Куриные бедрышки получатся невероятно сочными: секрет в простом маринаде

Куриные окорочка - одна из самых сочных частей курицы, которая всегда аппетитно смотрится на столе. Их можно запекать, жарить или готовить на гриле, но настоящую выразительность вкусу придает правильно подобранный маринад.
Лучше всего работает сочетание цитрусового сока, томатной пасты и специй. Лимонный фреш смягчает волокна и придаёт свежесть, томатная паста создаёт насыщенный вкус и румяную корочку, а копчёная паприка придаёт лёгкий дымный оттенок.
Рецептом поделилась в своём Instagram кулинарная блогерша valeriia.moroz.
Ингредиенты
- куриные окорочка - 4 шт.
- томатная паста - 70 г
- приправа "томат-базилик" - 2 ч. л.
- лимонный сок - из половины лимона
- петрушка - половина пучка
- соль - 1/2 ч. л.
- копченая паприка - 1/2 ч. л.
- масло - 1 ст. л.
Смотрите видео с рецептом по ссылке.
Как правильно мариновать
Берушки следует тщательно промыть и обсушить, чтобы маринад хорошо держался на поверхности. По желанию можно сделать несколько надрезов на коже - это поможет соусу проникнуть глубже. Смесь томатной пасты, лимонного сока, зелени и специй нужно равномерно распределить по мясу и оставить его мариноваться не менее получаса. Если есть время, лучше выдержать курицу 2–3 часа в холодильнике - тогда вкус станет более насыщенным.
Перед запеканием окорочка стоит достать из холодильника и дать им немного согреться. Тонкий слой масла на коже поможет получить золотистую корочку. Запекать мясо следует при температуре 180 °C около 40 минут, а в конце можно повысить температуру до 200 °C, чтобы корочка стала ещё более хрустящей.
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О персоне: valeriia.moroz_
Валерия Мороз - фудблогер из Киева, которая делится авторскими рецептами и кулинарными лайфхаками. Её страница в Instagram @valeriia.moroz_ насчитывает более шести тысяч подписчиков и более четырёх сотен публикаций.
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