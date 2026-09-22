Батат нельзя держать в погребе: где хранить сладкий картофель зимой

Садовод рассказала, как правильно копать и хранить батат, чтобы не сгнил весь урожай.

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Как выкопать батат и сохранить до весны: главные правила / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Урожай батата собирают в начале октября с помощью вил

Глубокие канавки с питательным грунтом удвоят урожай

Батат нельзя хранить в погребе при температуре ниже +10 °C

Вырастить сладкий картофель (батат) - это лишь половина дела. Настоящие сложности начинаются во время уборки урожая и подготовки его хранения на зиму. Опытная огородница Екатерина с YouTube-канала "Загородные будни" поделилась важными нюансами выкопки батата, рассказала о распространенной ошибке при подготовке почвы и объяснила, почему традиционный погреб - главный враг этого овоща.

Когда надо выкапывать батат?

Собирают батат обычно в начале октября. Листва этого растения очень чувствительна к сентябрьским похолоданиям, однако на качестве самих клубней это не сказывается.

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Как правильно копать батат, чтобы не испортить клубни

Чтобы не повредить нежную кожицу овоща, стоит соблюдать простые правила:

Перед выкопкой срезайте ботву не под самый корень, а оставляйте хвостик высотой 2–3 см. Это поможет четко видеть расположение куста. Используйте вилы вместо лопаты. Лопата слишком часто разрезает плоды. Вилами нужно отступать от центра куста на 20–25 см и подкапывать земляной ком сбоку. У свежевыкопанного батата тонкая кожица, которая легко царапается даже ногтем. Доставать клубни нужно исключительно руками, аккуратно стряхивая землю, и ни в коем случае не бросать их в кучу.

Частая ошибка при посадке, которая сокращает урожай вдвое

Даже на бедных песчаных и кислых почвах можно получить стабильный урожай, если знать секрет рыхления. Батат не любит спрессованную землю.

Если просто сформировать высокие гребни (бугорки) над твердым грунтом, клубням некуда будет расти, и они получатся мелкими.

Екатерина поделилась идеальной технологией подготовки почвы. Она рекомендует сначала выкапывать глубокие канавки (как под обычный картофель). Их нужно заполнить перегноем, компостом и лесной землей. Только после этого из полученного рыхлого грунта формируются высокие гребни для посадки.

Как хранить батат

Батат категорически нельзя хранить в подвале или погребе. При температуре ниже +10 °C и высокой влажности клубни мгновенно поражаются плесенью, начинают гнить или быстро высыхают.

Правильный режим хранения зависит от целей:

Для употребления в пищу батат складывают в картонные ящики и ставят в сухое прохладное помещение с температурой около +15 °C. В таких условиях он успешно лежит несколько месяцев.

Для получения рассады на следующий год посадочный материал нужно хранить при комнатной температуре в теплом и темном месте (также в картонных коробках). В прохладе батат теряет способность давать ростки и весной просто "не проснется".

Осматривать запасы рекомендуется раз в неделю: если одна луковица или клубень начинает портиться, его нужно сразу убирать, чтобы сберечь остальной урожай.

Смотрите видео - Как правильно выкапывать и хранить батат:

Как писал Главред, после уборки лука важно не только правильно его просушить, но и подготовить к длительному хранению. Один из проверенных способов - заплести луковицы в косы: так они хорошо проветриваются, занимают меньше места и дольше хранятся. Читайте - как правильно плести косы из лука.

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