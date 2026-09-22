Новое соглашение для Украины: Зеленский раскрыл план визита в Нью-Йорк

Делегация проведет переговоры с американским президентом, лидерами Европы и конгрессменами, а Елена Зеленская выступит в Колумбийском университете.

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Зеленский прибыл в Нью-Йорк / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Зеленский прибыл в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генассамблеи ООН

Запланировано около 20 встреч, среди них - с лидером США

К подписанию готовят новое соглашение Drone Deal

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди и дипломатической командой прибыл в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН - делегация подготовила к подписанию новое соглашение Drone Deal. В графике главы государства - около 20 встреч.

Как сообщил Зеленский в своем Telegram, gовестка переговоров охватывает президента США, лидеров европейских государств, сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США, руководителей международных организаций, ведущих американских компаний и аналитических центров. Отдельное направление работы - усиление противовоздушной обороны и обеспечение достаточного финансирования для Украины.

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Формулируя главную цель поездки, глава государства указал на две вещи, которые, по его словам, стоят выше остальных пунктов программы.

"Конечно, первый приоритет Украины – приближение мира и защита жизни наших людей. Есть конкретные предложения по безопасности и деэскалационные решения, которые могут приблизить окончание войны", - подчеркнул Зеленский.

Крымская платформа: второй саммит подряд в Нью-Йорке

Как и в прошлом году, будет проведен саммит международной Крымской платформы в Нью-Йорке.

От участников мероприятия ожидают участия на уровне первых лиц.

"Должно быть широкое представительство стран на высоком уровне, и мы ценим вовлеченность всех партнеров и поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета", - отметил Зеленский.

Программа первой леди: университет, бизнес и Всемирный банк

Елена Зеленская выступит перед студентами и преподавателями Колумбийского университета, а на площадке ООН представит итоги Саммита первых леди и джентльменов.

В ее расписании - серия встреч с американским бизнесом и филантропами в поддержку проектов Фонда Елены Зеленской.

Также запланирован ряд двусторонних переговоров, среди которых - с женой премьер-министра Великобритании и президентом Всемирного банка.

Двухпартийная встреча с сенаторами и конгрессменами США

Известно, что Зеленский уже встретился с американскими конгрессменами. Демократов представляли сенаторы Джин Шахин и Ричард Блюменталь, а также конгрессмен Крис Кунс. От республиканцев были сенатор Джон Кертис и конгрессмен Дэйв МакКормик.

Президент поблагодарил за поддержку законопроекта Линдси Грэма. В то же время сообщил, что завтра будет говорить с Дональдом Трампом, чтобы санкции сработали.

Когда состоится встреча с Трампом

По информации источника DW, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована на вторник, ориентировочно в 20:15 по Киеву.

После переговоров лидеры Украины и США также пообщаются с журналистами.

Как сообщает Укринформ, в среду Президент Украины примет участие в Международном саммите Крымской платформы, выступит на заседании Совбеза ООН по украинскому вопросу и на сессии Генассамблеи.

Заседание Совбеза запланировано на 11:00 (18:00 по киевскому времени), выступление Зеленского в Генассамблее ожидается около 14:00 (21:00 по Киеву).

В этот день также планируются двусторонние переговоры и встреча с украинским сообществом Соединенных Штатов.

Зеленский встретился с Макроном

Президент Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, передает Укринформ.

Встреча лидеров состоялась в резиденции постоянного представителя Франции при ООН.

Перед встречей с Зеленским Макрон провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров он заявил, что поднял вопрос о необходимости немедленного предоставления Киеву ракет-перехватчиков для систем ПВО и обсудил идею введения моратория между Украиной и Россией на удары по объектам энергетики.

"Мы объединим усилия, чтобы добиться моратория на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. Гражданское население должно быть защищено, и мы должны как можно скорее начать серьёзные переговоры об условиях мира между Россией и Украиной", – написал Макрон в социальной сети Х.

Французский лидер добавил, что планирует затронуть эту тему во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, переговорный процесс по войне в Украине может возобновиться в трехстороннем формате. Новая встреча может состояться в Абу-Даби.

Ранее Зеленский исключил возможность сделки, выгодной одновременно Москве и Киеву. По его словам, в войне России против Украины не может быть победы для обеих сторон, а единственным реальным результатом он называет остановку боевых действий ради сохранения человеческих жизней.

Зеленский также сообщил, что ожидает первых результатов переговоров до конца сентября. Украинская сторона готовится к контактам и рассчитывает, что конец сентября может стать переломным моментом для переговорного процесса. Зеленский отметил, что в конце сентября в Нью-Йорке может состояться встреча с американской командой.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что очередной раунд мирных переговоров предварительно запланирован на октябрь 2026 года.

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Об источнике: Укринформ Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотоснимков. Предшественник Укринформа - Украинское телеграфное агентство начало действовать 16 марта 1918 года.

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