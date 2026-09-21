Крышки от банок обрели новую жизнь: старый трюк вновь набирает популярность

Крышки для банок могут обрести новое применение: их используют для специй, а стеклянные ёмкости превращают в посуду и фонарики.

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Крышки от банок - как найти новое применение обычной вещи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как повторно использовать банки

Что сделать со старыми банками

Как использовать крышки от банок

Обычные стеклянные банки и металлические крышки после использования не обязательно сразу выбрасывать. Им можно найти практическое применение на кухне и в быту - от хранения продуктов до создания простых декоративных фонариков. Какие старые домашние хитрости помогут повторно использовать обычные вещи, выяснял Главред.

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Эксперты издания kobieta.onet напомнили о способах использования вещей, которые часто считают ненужными после опустошения банки. Такой подход особенно уместен в ситуациях, когда под рукой нет нужных кухонных принадлежностей. По словам экспертов, раньше многие подобные приспособления люди делали самостоятельно, используя обычные предметы.

"Креативность на кухне бывает бесценной, особенно когда мы не хотим тратить время на поиски магазина с кухонными аксессуарами во время отпуска или поездки. В таких случаях стоит использовать предметы, которые есть под рукой", - отмечают эксперты издания kobieta.onet.

Как использовать стеклянные банки вместо кухонной посуды

Пустые банки после мытья можно использовать не только для хранения продуктов. Благодаря своей форме они могут служить обычными стаканами для различных напитков.

"Банки, как с крышками, так и без них, могут пригодиться на кухне по-разному. После тщательной мойки они прекрасно подойдут в качестве стаканов для напитков, таких как лимонад, коктейли или кофе со льдом", - говорится в материале.

Большие банки также могут заменить небольшие контейнеры для еды. В них можно брать с собой салат, овсянку или другое блюдо, для которого не нужна большая упаковка.

Для чего использовать крышки от банок

Металлические крышки тоже не обязательно сразу выбрасывать после открытия банки. Один из старых способов предполагает их повторное использование для хранения специй и других мелких продуктов.

"Более мелкие баночки, в свою очередь, прекрасно подойдут для хранения специй, семян или других мелких пищевых продуктов. Достаточно проделать отверстия в крышке, чтобы иметь легкий доступ к специям, необходимым для приготовления соусов или мяса", - отмечают эксперты издания kobieta.onet.

Такой вариант позволяет хранить небольшие запасы продуктов в отдельных емкостях и быстро доставать нужное количество во время приготовления еды.

Смотрите видео о том, что можно сделать из крышек:

Как сделать фонарик из банки

Стеклянные банки могут получить ещё одно практическое назначение - стать простыми фонариками для балкона или сада. Для этого внутрь можно поместить небольшую свечу или гирлянду.

"Банки прекрасно подходят для создания домашних фонариков на балкон или в сад. Достаточно положить внутрь свечу типа "тилайт" или небольшую гирлянду на батарейках, а затем обвязать всё веревкой, чтобы получить простой подсвечник в рустикальном стиле", - отмечают специалисты.

Такой способ позволяет повторно использовать стеклянную тару вместо того, чтобы сразу отправлять её в контейнер для стекла.

Старые кухонные хитрости и повторное использование вещей

Домашние способы использования обычных предметов не всегда могут соперничать с современными кухонными гаджетами по удобству. В то же время они демонстрируют, что после основного назначения вещам можно найти другое применение.

"Хотя старые кухонные приемы не всегда удобнее современных гаджетов, у них есть одно неоспоримое преимущество - они показывают, сколько применений можно найти для, казалось бы, обычных предметов", - подводится итог в материале.

Как правильно стерилизовать банки / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты привели примеры превращения жестяных банок в предметы быта. В материале были представлены три способа использования, среди которых органайзер, горшок и дачный фонарик. Для изготовления предлагали наждачную бумагу, акриловую краску, шпагат, гвоздь и молоток.

Консорциум региональных поставщиков воды посоветовал формировать запас питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций. В материале подробно объяснялось, как законсервировать воду в банках и как правильно дезинфицировать емкости.

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