Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Крышки от банок обрели новую жизнь: старый трюк вновь набирает популярность

Юрий Берендий
21 сентября 2026, 18:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Крышки для банок могут обрести новое применение: их используют для специй, а стеклянные ёмкости превращают в посуду и фонарики.

Крышки от банок обрели новую жизнь: старый трюк вновь набирает популярность
Крышки от банок - как найти новое применение обычной вещи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как повторно использовать банки
  • Что сделать со старыми банками
  • Как использовать крышки от банок

Обычные стеклянные банки и металлические крышки после использования не обязательно сразу выбрасывать. Им можно найти практическое применение на кухне и в быту - от хранения продуктов до создания простых декоративных фонариков. Какие старые домашние хитрости помогут повторно использовать обычные вещи, выяснял Главред.

видео дня

Эксперты издания kobieta.onet напомнили о способах использования вещей, которые часто считают ненужными после опустошения банки. Такой подход особенно уместен в ситуациях, когда под рукой нет нужных кухонных принадлежностей. По словам экспертов, раньше многие подобные приспособления люди делали самостоятельно, используя обычные предметы.

"Креативность на кухне бывает бесценной, особенно когда мы не хотим тратить время на поиски магазина с кухонными аксессуарами во время отпуска или поездки. В таких случаях стоит использовать предметы, которые есть под рукой", - отмечают эксперты издания kobieta.onet.

Как использовать стеклянные банки вместо кухонной посуды

Пустые банки после мытья можно использовать не только для хранения продуктов. Благодаря своей форме они могут служить обычными стаканами для различных напитков.

"Банки, как с крышками, так и без них, могут пригодиться на кухне по-разному. После тщательной мойки они прекрасно подойдут в качестве стаканов для напитков, таких как лимонад, коктейли или кофе со льдом", - говорится в материале.

Большие банки также могут заменить небольшие контейнеры для еды. В них можно брать с собой салат, овсянку или другое блюдо, для которого не нужна большая упаковка.

Для чего использовать крышки от банок

Металлические крышки тоже не обязательно сразу выбрасывать после открытия банки. Один из старых способов предполагает их повторное использование для хранения специй и других мелких продуктов.

"Более мелкие баночки, в свою очередь, прекрасно подойдут для хранения специй, семян или других мелких пищевых продуктов. Достаточно проделать отверстия в крышке, чтобы иметь легкий доступ к специям, необходимым для приготовления соусов или мяса", - отмечают эксперты издания kobieta.onet.

Такой вариант позволяет хранить небольшие запасы продуктов в отдельных емкостях и быстро доставать нужное количество во время приготовления еды.

Смотрите видео о том, что можно сделать из крышек:

Как сделать фонарик из банки

Стеклянные банки могут получить ещё одно практическое назначение - стать простыми фонариками для балкона или сада. Для этого внутрь можно поместить небольшую свечу или гирлянду.

"Банки прекрасно подходят для создания домашних фонариков на балкон или в сад. Достаточно положить внутрь свечу типа "тилайт" или небольшую гирлянду на батарейках, а затем обвязать всё веревкой, чтобы получить простой подсвечник в рустикальном стиле", - отмечают специалисты.

Такой способ позволяет повторно использовать стеклянную тару вместо того, чтобы сразу отправлять её в контейнер для стекла.

Старые кухонные хитрости и повторное использование вещей

Домашние способы использования обычных предметов не всегда могут соперничать с современными кухонными гаджетами по удобству. В то же время они демонстрируют, что после основного назначения вещам можно найти другое применение.

"Хотя старые кухонные приемы не всегда удобнее современных гаджетов, у них есть одно неоспоримое преимущество - они показывают, сколько применений можно найти для, казалось бы, обычных предметов", - подводится итог в материале.

Как правильно стерелизовать банки
Как правильно стерилизовать банки / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты привели примеры превращения жестяных банок в предметы быта. В материале были представлены три способа использования, среди которых органайзер, горшок и дачный фонарик. Для изготовления предлагали наждачную бумагу, акриловую краску, шпагат, гвоздь и молоток.

Консорциум региональных поставщиков воды посоветовал формировать запас питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций. В материале подробно объяснялось, как законсервировать воду в банках и как правильно дезинфицировать емкости.

Читайте также:

Об источнике: Onet Kobieta

Onet Kobieta (Женщина) - это раздел польского издания Onet, посвященный женской тематике, который охватывает широкий спектр вопросов, связанных с жизнью и интересами женщин. Этот раздел портала содержит статьи, советы, интервью и репортажи, предназначенные преимущественно для женщин.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
банка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:47Война
Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

19:12Война
Украина прекратит удары по НПЗ в России: Зеленский ответил Трампу и назвал условие

Украина прекратит удары по НПЗ в России: Зеленский ответил Трампу и назвал условие

17:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов

Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Последние новости

20:12

Обрезка в сентябре спасет растения зимой: топ-культур для осеннего ухода

20:01

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячейВидео

19:47

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:12

Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

18:55

Деньги РФ в обмен на подозрение: раскрыта главная угроза для Европы

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
18:47

Виноград отблагодарит щедрым урожаем: что сделать осенью против грибка

18:40

Об уксусе можно забыть: как удалить известковый налет с лейки душа за минутыВидео

18:33

Крышки от банок обрели новую жизнь: старый трюк вновь набирает популярностьВидео

18:12

Весной не зацветут: какие кустарники категорически нельзя обрезать осенью

Реклама
18:00

В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

17:36

"Дам показания": звезду сериала "Зимородок" арестовали прямо в аэропорту

17:32

В России запустились необратимые процессы: экономист раскрыл, что добьет экономику РФ

17:17

Украина прекратит удары по НПЗ в России: Зеленский ответил Трампу и назвал условие

17:01

Новые цветные статусы в "Резерв+": адвокат объяснил, что они означают

16:56

Не только количество: Игнат рассказал, как РФ меняет тактику ударов "Шахедами"

16:53

Три знака зодиака получат солидную прибыль — кто в числе счастливчиков

16:46

Что носить вместо кроссовок осенью 2026: стилистка назвала 4 удобные моделиВидео

16:18

РФ потеряла контроль над нефтепереработкой: Трамп раскрыл масштаб ударов Украины по РФ

16:08

Выборы в России завершились: сколько набрала партия Путина и чего ожидать Украине

16:01

"Бросил людей": в уличном опросе прозвучала резкая критика Федорова из-за бронирования и поездок за границу

Реклама
16:00

Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 22 сентября

15:55

"Человек-фейк": украинская жена Михайлова публично бросила путиниста

15:47

Россия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – Новак

15:36

Не только "спасибо": как украинцы выражали благодарность на протяжении веков

15:33

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

14:55

Многие не обращают внимания: что означает дорожный знак с желто-черными полосами

14:55

Достаточно всего одной веточки: раскрыт простой способ размножения смородины

14:55

"Странная идея": Качиньский высказался об Украине и сделал неоднозначное заявление

14:22

"Осквернили": скандальные блогеры подорвали сеть хитом Ротару и возмутили автораВидео

14:08

Не унитаз и не раковина: что является самым грязным предметом в ванной

14:05

Названы три знака зодиака, которым проще добиться богатства и счастья

13:47

Стоимость - 60 млн долларов: ВСУ поразили редкостную РЛС противника

13:24

"Хочу свадьбу": Егорова сделала признание про отношения после Кличко

13:11

Альбом Nirvana 35 лет назад сместил Джексона с вершины чарта: как "Nevermind" изменил музыкуВидео

13:07

Яичница получится намного вкуснее: чем заменить растительное и сливочное масло

13:00

В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной и США - что сказали

12:38

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

12:21

Прохлада до +12 градусов и дожди: когда в Украину вернется тепло

12:19

"Проблема с Анджелиной": Джоли обвинили в зависимости Питта

12:12

Лаванда не переживет зиму: пять ошибок при осеннем уходе

Реклама
12:09

Россия накапливает мощнейшие ракеты для зимних атак по Украине - Bloomberg

11:59

Батареи будут отдавать максимум тепла: какую задачу нужно выполнить в сентябреВидео

11:45

Людей призвали замачивать яблоки в горячей воде: секрет длительного храненияВидео

11:29

Китайский гороскоп на завтра, 22 сентября: Быкам - поездки, Козлам - недомолвки

11:28

Трамп хочет уступок от Зеленского: что решит встреча президентов в Нью-Йорке

11:11

"Не афиширует": Юрий Никитин рассказал, каким Андрей Данилко является вне сцены

11:02

Гороскоп на завтра, 22 сентября: Ракам — перемены, Козерогам — встреча

11:02

РФ продолжает эскалацию: Зеленский заявил об угрозе расширения войныФото

11:01

Случай в Косово - тревожный сигнал для Украины: пояснил Портниковмнение

10:59

Полностью поседел: Николас Кейдж изменился до неузнаваемости

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять