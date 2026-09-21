Россия накапливает мощнейшие ракеты для зимних атак по Украине - Bloomberg

Одной из наиболее серьезных проблем Украины перед зимой остается дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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Россия накапливает мощнейшие ракеты для зимних атак по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

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Украинские власти готовятся к сложному отопительному сезону

Европейские союзники помогают Украине подготовиться к возможным атакам

Россия в последние недели скорректировала тактику воздушных атак по Украине, заметно сократив применение баллистических ракет и увеличив количество реактивных беспилотников. По данным Bloomberg, это может указывать на то, что Москва пытается сохранить наиболее мощные ракеты для масштабных ударов в зимний период.

Российские баллистические ракеты способны наносить серьезный ущерб украинской инфраструктуре. Поэтому, как предполагает издание, РФ может формировать запасы такого вооружения, чтобы использовать его против энергетических и отопительных объектов Украины с наступлением холодов - ориентировочно с конца октября или начала ноября.

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Украинские власти тем временем готовятся к сложному отопительному сезону. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство не рассчитывает на благоприятную погоду и уже занимается расширением сети "пунктов несокрушимости".

Европейские союзники также помогают Украине подготовиться к возможным атакам. По данным источников Bloomberg, страны Европы предоставляют имеющиеся у них ресурсы, в частности запасные части для электростанций и оборудование для отопительных систем.

Одной из наиболее серьезных проблем перед зимой остается дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Они особенно важны для защиты от российских баллистических ракет.

В этом месяце Германия и ряд других европейских государств заявили о планах приобрести дополнительные комплексы Patriot, а также передать Украине ракеты из собственных запасов. Таким образом союзники пытаются усилить украинскую противовоздушную оборону перед ожидаемым усилением российских атак зимой.

При этом среди партнеров Украины сохраняются разные оценки возможного развития событий. Bloomberg отмечает, что один из высокопоставленных европейских чиновников выразил опасение: если Украина не сможет пройти предстоящую зиму, это в конечном итоге может привести к поражению в войне. Другие союзники оценивают ситуацию менее пессимистично и считают, что Украина сможет справиться с трудностями даже при серьезной нехватке ракет-перехватчиков.

Инфографика: Главред

Остановит ли Украина удары по энергетике РФ

Советник Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу ранее заявил, что Украина готова прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре только при условии, что США обеспечат действенный механизм контроля за соблюдением Россией аналогичных ограничений.

По его словам, Киев действует в соответствии с международным правом и принципом паритетности. Если Вашингтон сможет гарантировать, что Россия не будет наносить удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, Киев готов в ответ прекратить атаки на соответствующие объекты РФ.

"Если наши партнеры, в данном случае США, обеспечат блокирование ударов по нашей критической энергетической инфраструктуре, контроль за тем, чтобы со стороны России ничего не нарушалось, то тогда, безусловно, Украина на паритетной основе прекратит удары по энергетической инфраструктуре России", - сказал Подоляк.

В то же время он подчеркнул, что для любого перемирия недостаточно одних лишь политических заявлений. При отсутствии гарантированного механизма контроля Силы обороны продолжат наносить удары по российским объектам, обеспечивающим Москве ресурсы для ведения войны. Односторонних шагов навстречу Кремлю Киев делать не планирует.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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