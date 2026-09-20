Герань переживет зиму и обильно зацветет: что нужно сделать в сентябре

Чтобы весной герань снова начала расти и обильно зацвела, осенью её нужно правильно подготовить к зимовке.

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Как сохранить герань до весны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что делать с геранью осенью

Когда нужно заносить герань в помещение на зимовку

Как правильно поливать и где держать герань зимой

Герань - одно из тех растений, которые могут радовать цветами в течение всего лета, но осенью она требует особого ухода. Если правильно подготовить её к зимовке, весной она снова зацветёт так же обильно.

Главред расскажет, как сохранить герань до весны.

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Что делать с геранью осенью

Осенью главное - не ждать первых заморозков. Если герань стояла на балконе или во дворе, её нужно занести в дом ещё до резкого похолодания, пишет PRO TV. Перед этим внимательно осмотрите листья, стебли и почву, чтобы убедиться, что на растении нет тли или белокрылки. Вредители легко могут распространиться на другие цветы в помещении.

Для зимовки в горшке рекомендуем выбрать светлое место - подоконник с достаточным количеством солнца. Оптимальная температура днём - около 18–21 °C, а ночью - чуть ниже. Не ставьте растение возле батареи, поскольку избыточное тепло и недостаток света приводят к вытягиванию слабых стеблей.

Как правильно поливать герань

Зимой герань растет медленнее, поэтому и воды ей нужно меньше. Поливайте только тогда, когда верхний слой почвы высох. Чрезмерная влага в прохладном помещении может привести к гниению корней. Обязательно используйте горшок с дренажными отверстиями, чтобы избежать застоя воды.

Как хранить герань без горшка

Если в доме не хватает места, герань можно хранить по-другому. До заморозков растение осторожно извлекают из почвы, очищают корни и помещают в бумажные пакеты или оставляют в прохладном сухом месте с температурой 7–13 °C. Зимой листья высохнут, но весной растение можно обрезать до здоровой ткани и высадить заново.

Как заготовить черенки на зиму

Срежьте верхушки стеблей длиной 7–10 см, удалите нижние листья и укорените в субстрате. Через несколько недель образуются корни, и весной у вас будут молодые растения, готовые к росту.

Весенний уход

В конце зимы герань в горшке можно обрезать на половину или на две трети, чтобы она не была слишком вытянутой. Растения, которые зимовали без горшка, пересаживают в свежую почву и ставят на свет. К солнцу их нужно приучать постепенно, а на улицу выносить только после того, как минует угроза заморозков.

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Об источнике: PRO TV PRO TV - румынский коммерческий телеканал и медиаплатформа, запущенная 1 декабря 1995 года. Канал входит в международную медиагруппу CME Media Enterprises, которая работает в странах Центральной и Восточной Европы. По информации самого PRO TV, телеканал является лидером телевизионного рынка Румынии.

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