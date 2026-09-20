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РФ сбросила авиабомбы на эвакуационный пункт в Краматорске: есть раненые

Инна Ковенько
20 сентября 2026, 14:57
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Оккупанты сбросили на город две авиабомбы.
РФ сбросила авиабомбы на эвакуационный пункт в Краматорске: есть раненые
Россияне нанесли авиаудар по эвакуационному пункту в Краматорске / Коллаж: Главред, фото: "Суспильне Донбасс", скриншот

Кратко:

  • Россия нанесла авиаудар по эвакуационному пункту в Краматорске
  • На момент удара там находились эвакуированные и сотрудники эвакуационных служб
  • Предварительно известно о двух раненых

Российские войска в воскресенье, 20 сентября, нанесли авиационный удар по эвакуационному пункту в Краматорске Донецкой области.

Зафиксировано прямое попадание в пункт, где проводилась эвакуация гражданских лиц. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

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"Российские террористы нанесли удар авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске. Произошло прямое попадание, - сообщил Каплин.

На момент удара там находились люди, которых должны были эвакуировать, а также сотрудники эвакуационной службы.

По предварительным данным, известно о двух раненых, рассказал "Суспильне Донбасс" начальник МВА Александр Гончаренко.

Отмечается, что оккупанты сбросили на город две авиабомбы. Информация о последствиях атаки в настоящее время уточняется.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Подготовилась ли Украина к ударам РФ - мнение эксперта

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал "Главреду", что с технической точки зрения Украина могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году. В то же время многое будет зависеть от возможностей России наносить удары и способности Украины противостоять им.

"Если не будет никакого давления на Китай, то все те российские возможности, о которых я говорил, сохранятся. И все это будет обрушиваться на нас. Есть очень много факторов, которые будут определять, чем и где мы сможем ответить", - сказал Криволап.

Эксперт добавил, что пока не видит причин ожидать скорого прекращения войны или перемирия, в частности в энергетической сфере. По его словам, Россия может рассчитывать не только на физические последствия ударов, но и на психологическое давление на украинцев, чтобы усилить усталость и раздражение населения.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, Россия вечером 19 сентября атаковала Киевскую область. В результате атаки погибли четверо человек, среди них трое детей и женщина - мать двух погибших.

Накануне того же дня российские войска атаковали Кривой Рог с помощью беспилотника. В результате удара загорелись продуктовые склады. Пострадавших в результате атаки не было.

Напомним, 19 сентября российские войска атаковали Днепр. На месте удара возник пожар. В результате атаки пострадал торговый центр "Новый континент", есть пострадавшие.

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О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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