Дрон-перехватчик в действии: мощный удар по реактивным беспилотникам РФ

Бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон "Герань-5".

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Перехват реактивного дрона РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Во второй раз за день успешно применен новый украинский дрон-перехватчик

Бойцы СБУ поразили российский реактивный дрон "Герань-5"

Служба безопасности Украины во второй раз за день успешно применила новый украинский дрон-перехватчик, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон "Герань-5". Благодарю воинов СБУ за меткость", – рассказал Зеленский.

видео дня

Как сообщалось, ранее Зеленский после доклада руководителя СБУ Александра Поклада сообщил о первом применении перехватчика. Он приложил к сообщению видео боевой операции СБУ по перехвату реактивных "шахедов".

Смотрите видео - перехват реактивного дрона РФ:

/ Скриншот

Что предшествовало

Накануне Зеленский заявил, что две компании успешно прошли боевые испытания перехватчиков реактивных российских дронов.

"В принципе, мы стараемся пока не вдаваться в подробности относительно перехватчиков против скоростных шахедов, но тем не менее две компании успешно прошли боевые испытания, были уничтожены вражеские "шахеды", которые летели на достаточно высокой скорости. Это большой плюс, скажу вам честно, но мы хотим увидеть все испытания и понять, как это можно максимально ускорить и наладить массовое производство", – сказал Зеленский на саммите "Карпатской восьмерки" (Carpathian 8 Summit).

Президент напомнил, что 67 компаний работают над перехватчиками реактивных дронов, уже подписываются контракты.

/ Инфографика: Главред

Перехватчики дронов: что говорят в Минобороны

В Украине создали и уже протестировали четыре типа перехватчиков, предназначенных для борьбы с российскими реактивными "Шахедами". Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

По его словам, украинские специалисты продолжают работать над новыми решениями, которые позволят эффективнее противостоять беспилотникам, оснащенным реактивными двигателями.

Дроны-перехватчики - новости по теме

Напомним, как ранее писал Главред, Украина активизировала применение беспилотников средней дальности.

Ранее Украина внедрила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, объединяющие пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

Как сообщалось, испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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