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Дроны стали более точно поражать цели: как Россия наводит их на города Украины

Юрий Берендий
19 сентября 2026, 14:25
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Дроны РФ могут получать корректировку маршрута через LTE-вышки и скрытые устройства. Российские дроны становятся все более непредсказуемыми.

Дроны стали более точно поражать цели: как Россия наводит их на города Украины
Дроны РФ - как Россия может точнее наводить их на цели в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • РФ может корректировать дроны через LTE-связь
  • Спутниковая система "Рассвет" ещё не работает полноценно
  • Для наведения могут использоваться агентурные устройства

Страна-агрессор Россия могла повысить точность ударов дронами благодаря использованию мобильных LTE-вышек в Беларуси, скрытых устройств и систем коррекции маршрута беспилотников. Об этом сообщил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду.

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"Если посмотреть на систему "Рассвет", то сейчас там запущено около 30 спутников. Они еще маневрируют, выходят на свои орбиты, и между ними еще налаживается взаимодействие. То есть фактически нужно построить сеть, которая будет объединять космические спутники. Сейчас россияне этим и занимаются", - отметил Криволап.

Эксперт обратил внимание на другой возможный канал передачи данных вблизи украинско-белорусской границы. Речь идет об обычной телекоммуникационной инфраструктуре, которую РФ потенциально может использовать для коррекции полёта беспилотников.

"Если посмотреть на Ягодин, где недавно произошли атаки на локомотив и автозаправочную станцию, то это фактически 50–70 километров от границы с Беларусью. И если на белорусской стороне стоят обычные вышки мобильной LTE-связи, они вполне могут передавать такие сигналы", - пояснил аналитик.

Такой механизм не обязательно предполагает постоянное дистанционное управление дроном. Беспилотник может большую часть маршрута проходить по заранее заданным координатам, а связь использовать лишь на отдельных этапах полета.

"Дрон определенную часть маршрута может пролетать просто по заданным координатам или с помощью инерциальной системы, а затем связь на короткое время включается для коррекции или донаведения", - рассказал Криволап.

Еще один сценарий, который допускает эксперт, связан со скрытой инфраструктурой непосредственно на украинской территории. Такие устройства могут использовать доступные каналы связи для передачи информации непосредственно во время движения дрона.

"Может быть и другой вариант - агентура, которая оставляет небольшие устройства, условно говоря, "рюкзачки". Они могут работать через украинский интернет или создавать mesh-сеть. Такой вариант также возможен. То есть россияне ищут возможности и находят их", - подчеркнул Криволап

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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