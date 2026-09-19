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Почему в ванной появляются чешуйницы: простой способ избавиться от насекомых

Мария Николишин
19 сентября 2026, 10:22
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Эксперт объяснил, почему регулярное появление чешуйниц в ванной свидетельствует о скрытой проблеме с влажностью.
Почему в ванной появляются чешуйницы: простой способ избавиться от насекомых
Почему появляются чешуйницы и как от них избавиться / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой кухонный продукт заменяет средства от вредителей
  • Какие меры делают дом непривлекательным для насекомых

С наступлением холодного времени года в ванной комнате все чаще можно увидеть мелкое бескрылое насекомое - чешуйницу. Избавиться от нее довольно сложно, ведь она ловко прячется в укромных уголках.

Главред решил разобраться, что делать, если в доме появились чешуйницы.

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Почему в доме появляются чешуйницы

С наступлением холодов люди больше времени проводят в помещении, поэтому насекомые, которые раньше оставались незамеченными, становятся заметной проблемой, пишет Express.

Чешуйницы обычно быстро бегают по полу в ванной комнате или прячутся в темных углах. На рынке есть десятки специализированных препаратов, однако для единичных случаев расходы на них не всегда оправданы.

В частности, обычная разрезанная картошка способна заменить химические спреи в борьбе с чешуйницами.

"Большинство людей, вероятно, сразу хватаются за спрей, увидев чешуйницу в ванной, но стоит знать несколько простых хитростей, прежде чем покупать специальные средства. Один из необычных методов предполагает использование разрезанной картошки для привлечения вшей", - говорит эксперт по уборке Пескетт.

Как использовать картофель против чешуйницы

Принцип приманки прост: насекомых привлекает сочетание еды и влаги, поэтому овощ кладут в тех местах, где их замечали, чтобы выманить из укрытий.

"Это звучит несколько странно, но это один из тех проверенных временем домашних методов, о которых стоит знать. Я бы не стал ожидать, что это само по себе решит проблему с чешуйницами, но этот способ стоит попробовать, если вы заметили отдельных насекомых в доме", - добавил он.

Как защитить дом от насекомых
Как защитить дом от насекомых / Инфографика: Главред

Почему профилактика важнее ловушки

Приманка дает результат только в комплексе с другими мерами. Среди них - надлежащая вентиляция ванных комнат и других влажных помещений, вытирание воды вокруг раковин, ванн и душевых кабин, регулярный осмотр шкафов и темных углов, а также хранение сыпучих продуктов в герметичных контейнерах.

Отдельно эксперт советует контролировать состояние плинтусов и мест прохождения труб, где со временем образуются мелкие щели, и не оставлять на полу влажные полотенца или стопки бумаги, которые служат насекомым укрытием.

"Чешуйницы любят темные и влажные места, поэтому главное - сделать так, чтобы ваш дом стал для них менее привлекательным", - подчеркнул специалист.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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