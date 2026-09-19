Почему в ванной появляются чешуйницы: простой способ избавиться от насекомых

Вы узнаете:
- Какой кухонный продукт заменяет средства от вредителей
- Какие меры делают дом непривлекательным для насекомых
С наступлением холодного времени года в ванной комнате все чаще можно увидеть мелкое бескрылое насекомое - чешуйницу. Избавиться от нее довольно сложно, ведь она ловко прячется в укромных уголках.
Главред решил разобраться, что делать, если в доме появились чешуйницы.
Почему в доме появляются чешуйницы
С наступлением холодов люди больше времени проводят в помещении, поэтому насекомые, которые раньше оставались незамеченными, становятся заметной проблемой, пишет Express.
Чешуйницы обычно быстро бегают по полу в ванной комнате или прячутся в темных углах. На рынке есть десятки специализированных препаратов, однако для единичных случаев расходы на них не всегда оправданы.
В частности, обычная разрезанная картошка способна заменить химические спреи в борьбе с чешуйницами.
"Большинство людей, вероятно, сразу хватаются за спрей, увидев чешуйницу в ванной, но стоит знать несколько простых хитростей, прежде чем покупать специальные средства. Один из необычных методов предполагает использование разрезанной картошки для привлечения вшей", - говорит эксперт по уборке Пескетт.
Как использовать картофель против чешуйницы
Принцип приманки прост: насекомых привлекает сочетание еды и влаги, поэтому овощ кладут в тех местах, где их замечали, чтобы выманить из укрытий.
"Это звучит несколько странно, но это один из тех проверенных временем домашних методов, о которых стоит знать. Я бы не стал ожидать, что это само по себе решит проблему с чешуйницами, но этот способ стоит попробовать, если вы заметили отдельных насекомых в доме", - добавил он.
Почему профилактика важнее ловушки
Приманка дает результат только в комплексе с другими мерами. Среди них - надлежащая вентиляция ванных комнат и других влажных помещений, вытирание воды вокруг раковин, ванн и душевых кабин, регулярный осмотр шкафов и темных углов, а также хранение сыпучих продуктов в герметичных контейнерах.
Отдельно эксперт советует контролировать состояние плинтусов и мест прохождения труб, где со временем образуются мелкие щели, и не оставлять на полу влажные полотенца или стопки бумаги, которые служат насекомым укрытием.
"Чешуйницы любят темные и влажные места, поэтому главное - сделать так, чтобы ваш дом стал для них менее привлекательным", - подчеркнул специалист.
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Об источнике: Express.co.uk
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