"Всё это будет лететь по нам": авиационный эксперт дал тревожный прогноз на зиму

Авиационный эксперт Константин Криволап предупредил об угрозе сокрушительных ударов по энергетике и раскрыл коварный план Путина.

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Российская ракета, БПЛА / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Ключевые тезисы эксперта:

Украина технически могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году

Многое будет зависеть от возможностей России наносить удары

Оснований для оптимистичного сценария и быстрого перемирия нет

Ситуация в Украине зимой может быть сложной из-за возможности новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Оснований для оптимистичного сценария пока нет. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

По его словам, с технической точки зрения Украина могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году. В то же время многое будет зависеть от способности России наносить удары и от возможностей Украины противостоять им.

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"Если не будет никакого давления на Китай, то все те российские возможности, о которых я говорил, сохранятся. И все это будет лететь по нам. Есть очень много факторов, которые будут определять, чем и где мы сможем ответить", - сказал эксперт.

Криволап добавил, что пока не видит причин ожидать скорого прекращения войны или перемирия, в частности в энергетической сфере.

"Поэтому мое отношение к этой зиме довольно пессимистичное. Основная цель того, что сейчас делает Путин, - это колоссальное психологическое давление на население", - отметил он.

Криволап добавил, что Россия может рассчитывать не только на физические последствия ударов, но и на их влияние на настроения украинцев.

"Если люди психологически мобилизованы, готовы воевать и терпеть - это одна ситуация. Когда люди раздражены и начинают говорить: "Сколько же это еще можно?" - это совсем другая ситуация", - пояснил эксперт.

Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Остановит ли Украина удары по энергетике РФ

Советник Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу ранее заявил, что Украина готова прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре только при условии, что США обеспечат действенный механизм контроля за соблюдением Россией аналогичных ограничений.

По его словам, Киев действует в соответствии с международным правом и принципом паритетности. Если Вашингтон сможет гарантировать, что Россия не будет наносить удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, Киев готов в ответ прекратить атаки на соответствующие объекты РФ.

"Если наши партнеры, в данном случае США, обеспечат блокирование ударов по нашей критической энергетической инфраструктуре, контроль за тем, чтобы со стороны России ничего не нарушалось, то тогда, безусловно, Украина на паритетной основе прекратит удары по энергетической инфраструктуре России", - сказал Подоляк.

В то же время он подчеркнул, что для любого перемирия недостаточно одних лишь политических заявлений. При отсутствии гарантированного механизма контроля Силы обороны продолжат наносить удары по российским объектам, обеспечивающим Москве ресурсы для ведения войны. Односторонних шагов навстречу Кремлю Киев делать не планирует.

Удары РФ по украинской энергетике - новости по теме

Напомним, Минобороны РФ сообщило о начале подготовки к массированным ударам по энергетике Украины. Российское ведомство объяснило такое решение ответом на якобы атаки по инфраструктуре РФ.

Как ранее сообщал Главред, Путин заявил о намерении РФ наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В интервью он заявил, что приказал наносить удары российским войскам после саммита ШОС в Бишкеке.

Народный депутат Роксолана Пидласа сообщила, что правительство отложило часть расходов на подготовку энергетики к зиме на декабрь. По ее словам, Минфин перенес расходы на декабрь, в частности, на капитальные программы и защиту энергетики.

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О личности: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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