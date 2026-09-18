'Говорили то самое год назад': Кушнер резко ответил Путину по Донбассу - NYT

Американская делегация напомнила Кремлю, что аналогичный прогноз звучал еще год назад, а линия фронта с тех пор принципиально не изменилась.

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Путин назвал представителям Трампа сроки захвата Донбасса / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Путин пообещал захватить Донбасс за несколько месяцев

Кушнер напомнил о таком же прогнозе год назад

Москва не отказывается от территориальных требований

Во время сентябрьской встречи с представителями президента США Дональда Трампа в Москве диктатор Владимир Путин убеждал американских переговорщиков в том, что российская армия сможет установить полный контроль над подконтрольной Украине частью Донбасса в течение нескольких месяцев. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что зять Трампа Джаред Кушнер не оставил такие утверждения диктатора без ответа.

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В частности, представитель администрации Дональда Трампа напомнил Путину, что подобные заявления американская сторона уже слышала год назад.

"При всем уважении, вы говорили нам то же самое год назад. Каковы шансы, что мы вернемся сюда через год, и вы снова скажете то же самое? Может, мы не будем терять год?" - такие слова Кушнера приводит издание.

В NYT также добавили, что контекст переговоров остается очень сложным. Российская сторона продолжает настаивать на территориальных требованиях, тогда как Украина не готова передавать Москве территории, которые российские войска не смогли захватить.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Как можно остановить войну без потери Донбасса

Военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак говорил, что размещение миротворческого контингента - единственный вариант остановить войну в Украине без потери Донецкой области.

Однако, по его словам, позиция Кремля в отношении любого иностранного военного присутствия на Донбассе остается неизменно негативной.

"Россияне категорически против. Но миротворцы - это единственный вариант, позволяющий остановить войну без потери Донецкой области", - подчеркнул он.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны - что известно

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что очередной раунд мирных переговоров предварительно запланирован на октябрь 2026 года. Ожидается, что встреча пройдет в формате с участием трех сторон.

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер говорил, что американская делегация удовлетворена последним раундом переговоров в Москве и Киеве, однако у сторон нет общего видения желаемого результата, а самым сложным вопросом остается территориальный.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок убежден, что полноценные переговоры о завершении войны в Украине станут возможными только тогда, когда к процессу присоединится Европа - с конкретными гарантиями для Киева и встречными требованиями к Москве.

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Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также публикует статьи, расследования и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из ведущих газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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