Смородина будет расти лучше: как правильно посадить куст осенью

Осенняя посадка помогает смородине укорениться.

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Как правильно посадить смородину осенью: садовод раскрыла свой способ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Почему смородину советуют сажать без листьев

Как сажать куст - прямо или под наклоном

Какие удобрения не стоит вносить осенью

Осень считается одним из самых удачных периодов для посадки смородины: почва еще сохраняет тепло, а прохладная погода помогает саженцам направить силы на укоренение. Чтобы куст хорошо прижился и весной быстро пошел в рост, важно правильно выбрать место, подготовить посадочную яму и не допустить распространенных ошибок при посадке.

Главред разобрался, как правильно посадить кусты смородины.

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Автор садового блога "Загородные будни" Екатерина рассказала о своем проверенном способе посадки смородины осенью.

"Покажу все детали - от замачивания саженца до мульчирования. И еще раз расскажу, почему я сажаю прямо, а не под наклоном, и как правильно выбирать саженец", - отметила садовод.

Екатерина решила сажать двухлетние саженцы смородины.

"Я их не покупала, они достались мне от бабушки. Четыре дня они были прикопаны у меня, чтобы корни не пересохли. Это отличный способ, если не получается посадить саженцы сразу после покупки. Корни хорошие, живые. Перед посадкой я замачиваю их в растворе "Антихруща" на 15–20 минут. Это профилактика, чтобы личинки не повредили корни", - рассказала она.

После замачивания Екатерина не промывает саженцы водой, а просто дает стечь лишней жидкости. Если на вашем участке никогда не было хруща, то этот этап можно пропустить, но все же лучше перестраховаться.

Далее корни нужно немного подрезать. Это нужно для лучшего укоренения. Если есть сухие или поврежденные веточки, их тоже лучше удалить.

Какой саженец выбирать - с листьями или без?

"Если бы я покупала саженцы, то всегда отдавала бы предпочтение тем, что без листьев. Они лучше переносят пересадку, не испаряют влагу через листовую поверхность и быстрее приживаются. А саженцы с листьями адаптируются тяжелее, особенно если стоит сухая погода", - объяснила Екатерина.

Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Что положить в лунку при посадке смородины осенью

Яма для посадки должна быть примерно 40×50 см в ширину и 35–40 см в глубину.

"На дно кладу ведро компоста, а если у вас некислая почва, нужно добавить 1 столовую ложку суперфосфата. Я кладу примерно 2–3 ложки, потому что с кислой почвой есть свои нюансы. Также можно добавить горсть золы, я кладу немного больше. Это классическая осенняя заправка, которой хватает на первый год. Все хорошо перемешиваю. Если есть осеннее калийное удобрение, можно добавить и его немного. Оно помогает побегам вызреть, а вот азот я сейчас не использую. Он стимулирует рост зелени, а сейчас это не нужно", - рассказала садовод.

Как правильно посадить кусты смородины

Смородину Екатерина сажает прямо, а не под наклоном, хотя оба способа имеют свои преимущества. Если посадить под наклоном, можно получить больше побегов, куст станет более раскидистым и быстрее сформируется.

Если сажать прямо, то получится аккуратный ровный куст. За ним удобно ухаживать, подвязывать его и собирать ягоды.

Корневую шейку заглубляют примерно на 7–10 см, чтобы куст лучше кустился и не подмерз зимой.

Расстояние между саженцами должно быть примерно 1,5 метра, чтобы им хватало света и пространства для роста. Можно делать и 2 метра, если позволяет участок.

Когда саженец уже стоит в ямке, его нужно присыпать землей наполовину и пролить раствором "Антихруща". Это дополнительная обработка, чтобы защитить корни. Если хрущей научастке нет, то можно просто пролить чистой водой.

"Дальше досыпаю оставшуюся землю и утрамбовываю руками, чтобы не оставалось воздушных пустот. Если стоит сухая погода, нужно еще полить сверху. Выливаю 2–3 ведра воды под куст, чтобы влага дошла до глубины залегания корней", - добавила Екатерина.

После посадки нужно сразу сделать и обрезку, оставив по 4–5 сильных почек на каждом побеге. Остальные необходимо укоротить.

"Это поможет кусту не тратить силы на листья, а сосредоточиться на укоренении. Не бойтесь обрезать - это не повредит растению. Наоборот, поможет сформировать здоровый и мощный куст", - добавила специалист.

Что любит и чего не любит красная смородина / Инфографика: Главред

Для мульчирования смородины можно использовать сено, перегной, торф, опавшие листьями или то, что есть у вас под рукой.

Мульча хорошо сохраняет влагу, препятствует образованию твердой корки и перегреву почвы.

Если осень затяжная и теплая, можно через неделю еще раз слегка полить куст смородины. Весной, когда кусты тронутся в рост, их нужно подкормить легким азотным удобрением - это поможет быстрее восстановиться после зимы.

Смотрите видео - Как правильно посадить смородину осенью:

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