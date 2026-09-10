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Смородина отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать осенью

Инна Ковенько
10 сентября 2026, 15:19
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В сентябре на кустах можно заметить признаки болезней и следы вредителей, которые следует своевременно устранить.
Смородина отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать осенью
Уход за смородиной в сентябре / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему на листьях смородины появляются пятна и белый налет
  • Как распознать почковый клещ и смородиновую стеклянницу
  • Какие ветки нужно обрезать осенью

После завершения сбора урожая смородина требует тщательного ухода, ведь именно осенью закладывается основа для будущего плодоношения. Сентябрь и октябрь - это время, когда стоит уделить внимание состоянию листьев, ветвей и почвы, чтобы кусты вступили в зиму здоровыми и сильными.

Главред расскажет, как защитить смородину от вредителей и болезней.

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Почему желтеет листва и появляются пятна

Осеннее пожелтение листьев - естественный процесс, не требующий вмешательства. Оно может быть следствием летней засухи, повреждения корней или чрезмерного переувлажнения почвы, пишет ТСН. В таких случаях обработка фунгицидами не поможет. Однако если на листьях и побегах появляется белесый налет - это признак американской мучнистой росы. Болезнь быстро распространяется, поэтому важно применить системные фунгициды. Один из распространенных препаратов - "Топаз" на основе пенконазола, который проникает в ткани растения и подавляет развитие инфекции. После опадения листьев эффективной остается и бордоская жидкость.

Что любит и чего не любит черная смородина
Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Как бороться с вредителями

Если на растении видны только старые повреждения без живых насекомых, спешить с обработкой не стоит - лишние инсектициды могут навредить полезной микрофлоре.

Особую опасность представляют почковые клещи, которые зимуют внутри раздутых почек. Такие образования нужно удалять вручную, а сильно зараженные побеги - вырезать. Для борьбы применяют акарицидные препараты, разрешенные для ягодных культур.

Еще один опасный вредитель - смородиновая стеклянница. Ее гусеницы прогрызают ходы внутри ветвей, из-за чего поверхностное опрыскивание неэффективно. Если побег усыхает, на срезе можно увидеть черную пустоту или личинку. Такие ветки рекомендуем немедленно срезать до здоровой древесины или удалять полностью и обязательно сжигать.

Как правильно обрезать смородину осенью

Осенняя обрезка заключается в удалении сухих, поврежденных или старых ветвей. Укорачивать весь куст одинаково не нужно - это только ослабит растение. Зеленые листья, которые еще питают побеги, специально обрывать не стоит.

Не менее важным этапом является уборка территории под кустами. Опавшая листва и растительные остатки накапливают возбудителей болезней и зимующих вредителей. Их уничтожение значительно снижает риск повторных инфекций в следующем году.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать смородину осенью:

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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