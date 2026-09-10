Можно ли стирать белые вещи вместе с цветными: эксперт дала неожиданный совет

Вы узнаете:
- Можно ли стирать белые вещи с цветными
- Когда цветные вещи можно стирать с белыми
У многих возникает вопрос, можно ли стирать белые вещи с цветными. Но большинство не решается попробовать стирать одежду таким образом из-за риска испортить её.
Однако Главред узнал, что эксперт Better Homes & Gardens разъяснила все до мелочей и объяснила, как правильно стирать белую и цветную одежду - вместе или отдельно.
Как стирать белую и цветную одежду
Ключевой барьер между двумя группами одежды - это температура. Белое белье стирается только в теплой или горячей воде, тогда как цветные вещи с ограничениями по нагреву автоматически не могут загружаться в стиральную машину вместе с белой одеждой.
"Если вы думаете добавить одну белую вещь к тёмному белью, не делайте этого. Слишком высок риск, что краска перейдёт", - подчеркнула эксперт Мэри Гальярди.
Когда цветные вещи можно стирать с белыми
Цветную вещь можно стирать с белой одеждой только в том случае, если она выдерживает отбеливание. Но сначала нужно проверить стойкость цвета.
В то же время обратный вариант - добавление белой вещи в цветную стирку - остается под запретом.
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Об источнике: Better Homes and Gardens
Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другие советы для тех, кто увлекается садоводством.
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