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Дроны долетели до Дагестана: под ударом - морской порт в Махачкале

Анна Ярославская
10 сентября 2026, 08:11
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Здание Аварского драмтеатра могло получить повреждения.
Атака дронов на Махачкалу
Атака дронов на Махачкалу вызвала пожары / Коллаж: Главред, фото: Astra, Exilenova+

Кратко:

  • Дроны преодолели свыше 1400 км и атаковали Дагестан
  • В порту Махачкалы после серии взрывов вспыхнул пожар
  • Мощность порта достигает 7,9 млн тонн нефти

В ночь на 10 сентября дроны атаковали Республику Дагестан в России и нанесли удар по Махачкале, расположенной более чем в 1400 километрах от границы с Украиной. В городе прогремела серия взрывов, вспыхнул пожар.

Как пишет Telegram-канал Astra, в Махачкале под атакой беспилотников оказался местный морской порт. Вероятно, произошел взрыв в местном театре.

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"В чатах местных пабликов жители Махачкалы сообщали, что слышали взрывы в районе улицы Пушкина, где расположен Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы. Как установил OSINT-эксперт Astra, взрыв действительно произошел в этом районе. Вероятно, театр получил повреждения. Официально не сообщалось о масштабе разрушений", - говорится в сообщении.

t.me/astrapress
t.me/astrapress

Атака на Махачкалу началась около 04:00. Российская ПВО пыталась сбить БПЛА в небе над городом, однако некоторые дроны все же долетели до цели, поскольку после взрывов в Махачкале сообщили о пожаре.

Под утро мониторинговые каналы сообщили, что в Махачкале после "ударов" зафиксированы пожар и сильное задымление в районе морского порта. Местные жители также сообщают о разрушениях в самом городе.

Что известно о морском порту в Махачкале

Махачкалинский международный морской торговый порт расположен на западном побережье Каспийского моря. Это единственный незамерзающий глубоководный российский порт на Каспии. Он работает круглый год и обслуживает как наливные, так и сухие грузы. 1 сентября сообщалось, что был поставлен исторический рекорд по зерну: перевалено более 2,9 млн тонн за 8 месяцев. Наливных грузов перевалено около 1,83 млн. тонн.

В сухогрузной гавани расположен перегрузочный комплекс, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров, железнодорожный и авто-паромный терминал, зерновой терминал.

На шести причалах общей протяженностью более 900 метров одновременно можно обрабатывать шесть судов. В морском торговом порту функционирует свой транспортный флот.

Российское Министерство транспорта сообщало, что в порту функционирует Нефтяная гавань, а также оборудованы пять специализированных причалов для танкеров. Годовая мощность перевалки нефти составляет 7,9 миллиона тонн.

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 9 сентября Новороссийск в Краснодарском крае РФ массированно атаковали дроны. В городе раздалась серия взрывов, начался масштабный пожар в районе порта.

В российском Сочи вечером 9 сентября прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, взрывы происходили в районе морского порта. Местные жители сообщали о пожарах и густом дыме над акваторией.

В ночь на 8 сентября дроны атаковали НПЗ в Саратове. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре.

В ночь на 6 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. Зафиксирован пожар на территории предприятия. НПЗ задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора. В Ростовской области РФ также поражен аэродром "Ростов-на-Дону". В районе объекта зафиксирован пожар.

28 августа в Ярославской области под удар попал НПЗ. Кроме того, БПЛА заметили в Саратовской области, Подмосковье и Москве.

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Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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