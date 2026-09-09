Сеньйора 115 килограм: женщина покорила судей "Україна має талант" танцем живота

Кратко:
- Каким танцем удивила участница
- Что о ней известно
На сцену популярного талант-шоу "Україна має талант" вышла интересная участница по имени Ирина.
46-летняя участница работает менеджером по персоналу и уже три года занимается восточными танцами. В свои 46 героиня решила осуществить мечту и выйти на большую сцену.
Ирина понимает, что ее движения могут быть не такими идеальными, как у людей, занимающихся танцами с детства. Но героиня шоу у Украины талант убеждена, что имеет свои козыри в рукаве, например двойную харизму.
Танцовщица рассказала, что в ее окружении женщин, начавших заниматься танцами во взрослом возрасте, называют сеньорами.
Стоит ли говорить, что участница заворожила судей - Елену Кравец, Артема Пивоварова и Стаса Боклана своим харизматичным танцем. Она также призналась, что ее вес составляет 115 килограмм.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что на украинском шоу "Україна має талант" выступил необычный участник из Кубы, который приехал в Украину целых шесть лет назад.
Ранее также муж актрисы Наталки Денисенко, бизнесмен и манекенщик Юрий Ярошенко, впервые подробно рассказал о врожденном заболевании, из-за которого еще в молодости его признали непригодным к военной службе.
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О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года -ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
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