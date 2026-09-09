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Россия определила новые цели для ударов по Киеву: по чему целятся реактивные дроны

Юрий Берендий
9 сентября 2026, 16:46
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Реактивные дроны РФ, по данным мониторинговых каналов, нацелены на более чем 20 объектов в жилых районах украинской столицы.

Россия определила новые цели для ударов по Киеву: по чему целятся реактивные дроны
Удары по Киеву - Россия выбрала новые цели для реактивных дронов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Киева

Ключевые тезисы:

  • Россия определила более 20 новых целей в Киеве
  • Речь идет о гражданских АЗС на левом и правом берегах столицы

Страна-агрессор Россия планирует атаковать реактивными дронами более 20 гражданских автозаправочных станций в Киеве. Часть потенциальных целей расположена непосредственно в жилых кварталах столицы. Об этом сообщил мониторинговый канал "еРадар".

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По информации, полученной каналом, противник определил новые объекты для возможного применения реактивных БПЛА. В списке, по данным мониторов, оказались гражданские заправочные комплексы на обоих берегах Киева.

"По полученной информации, противник запланировал нанесение ударов с помощью реактивных БПЛА по более чем 20 гражданским автозаправочным станциям (АЗС) в столице. Определены заправки как на левом, так и на правом берегу столицы, основная часть которых находится в жилых кварталах", - сообщили аналитики.

Отмечается, что Россия последние два месяца системно атакует топливную инфраструктуру Украины. В прифронтовых и приграничных регионах под удары попали десятки автозаправочных станций.

По данным мониторингового канала, в Харьковской области зафиксировано более 10 поврежденных АЗС. Только за один день российские дроны атаковали сразу три заправки в Харькове.

В Полтавской области разрушено не менее семи объектов. В Опишнянской общине за одну ночь российские "Шахеды" полностью уничтожили местные АЗС.

В Запорожье и области речь идет примерно о шести поврежденных заправках, в частности о повторных атаках на АЗК непосредственно в областном центре. В Сумской и Николаевской областях, по данным "еРадар", в каждой области повреждено или уничтожено не менее 4–5 АЗС.

Также известно о восьми пострадавших заправках в Днепропетровской области. Среди них - объекты в Днепре, Кривом Роге, Никопольском и Криворожском районах, которые подверглись повторным атакам с помощью дронов и артиллерии.

В "еРадар" также напомнили о предупреждении о возможной атаке на сеть WOG в Киевской области. По данным канала, в июле 2026 года в результате российского удара в Бучанском районе были полностью разрушены и сожжены крупный распределительный центр и складские помещения, которые арендовала и использовала сеть WOG.

"Когда мы предупреждали об угрозе ударов по сети WOG в Киевской области, это не были пустые слова. Враг планомерно готовил удар по столичному региону, выбирая самую лакомую и самую критическую цель для максимального разрушительного эффекта", - сообщили авторы мониторингового канала.

По информации канала, объект использовался для хранения горюче-смазочных материалов, а также товаров для WOG Market и WOG Cafe.

На фоне сообщений о возможных ударах по АЗС в столице "еРадар" призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не находиться вблизи топливных объектов во время атаки.

"Призываем всех и впредь не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно вблизи объектов критической и топливной инфраструктуры! При первых звуках сирены - немедленно в укрытие", - призвали они.

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Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Как долго еще будут продолжаться атаки дронов на Киев - комментарий эксперта

Россия может ещё 2–3 недели продолжать интенсивные атаки дронами на Киев и область, после чего их интенсивность, скорее всего, начнёт снижаться. Военный обозреватель Алексей Гетьман считает, что постоянно поддерживать такой темп ударов оккупанты не смогут. Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире "Ранок.LIVE".

"Это новая реальность, к ней нужно привыкать. Но она не будет продолжаться бесконечно и закончится через 2–3 недели. Почему? Потому что последуют наши мощные ответные действия", - подчеркнул Гетьман.

Он считает, что именно характер украинского ответа может повлиять на дальнейшие решения российского командования. Речь идет не только о защите украинского неба, но и о том, чтобы заставить РФ заплатить ощутимую цену за систематические удары по столице и области.

Гетман убежден, что без демонстрации способности наносить ответные удары у Москвы не будет достаточных стимулов отказываться от нынешней тактики. Он подчеркивает необходимость симметричных или даже более сильных действий, которые могли бы изменить расчеты противника.

"Единственный способ заставить врага прекратить дронный террор - это демонстрировать силу, предпринимать симметричные действия и даже более решительные меры. В таком случае у РФ исчезнет желание обстреливать Киев и область беспилотниками в течение всего дня", - подчеркнул Гетман.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ночных и дневных атак реактивными дронами число погибших в столице возросло до пяти человек. Он также отметил, что пострадали 23 человека, из которых 14 были госпитализированы. В Борисполе двухлетняя девочка получила осколочное ранение глаза и была госпитализирована.

Глава Днепропетровской ОГА Андрей Ганжа сообщил, что в результате удара по Днепру загорелись складские помещения и частный сектор. Он уточнил, что повреждено более 10 домов и госпитализированы два человека. По сообщениям, среди пострадавших - 51-летний мужчина и 52-летняя женщина, их состояние оценивается как средней тяжести.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что Россия в ночь на 8 сентября атаковала рынок "7 километр" под Одессой. Глава ОГА подчеркнул, что разрушены павильоны и пострадал 58-летний охранник. По обновленным данным, число пострадавших возросло до трёх человек.

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О ресурсе: "еРадар"

"еРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлётов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтёрский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

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