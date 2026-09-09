Опасные заставки для смартфона: какие фотографии запрещено использовать

Какие изображения не стоит ставить на телефон с эзотерическими представлениями? В списке - фотографии умерших, разрушенные здания, оружие и непонятные символы.

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Что нельзя использовать в качестве заставки на телефоне? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие изображения не рекомендуется ставить на телефон

Почему фотографии близких считаются уязвимыми

Какие символы ассоциируются с негативом

Заставка на экране смартфона ежедневно находится перед глазами, поэтому многие люди выбирают для неё фотографии близких, живописные пейзажи или абстрактные изображения. Согласно народным приметам и эзотерическим представлениям, некоторые картинки могут иметь негативную символику и якобы притягивать неудачи, болезни или финансовые проблемы. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание РБК-Украина, сторонники биоэнергетики советуют внимательно подходить к выбору заставки и не использовать изображения, которые вызывают тревогу или имеют мрачную символику. В то же время такие представления относятся к сфере народных примет и эзотерики и не имеют научного подтверждения.

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Личные снимки и фотографии близких

Собственные фото

Согласно некоторым народным поверьям, не стоит использовать в качестве заставки портрет, на котором человек смотрит прямо в объектив. Сторонники таких примет считают, что подобные снимки якобы делают человека уязвимым к чужому негативу.

Фотографии детей и беременных

В народных поверьях дети и будущие матери считаются особенно уязвимыми, поэтому их фотографии рекомендуется не делать общедоступными. Представление о том, что с помощью фотографии можно влиять на здоровье или "забирать энергию", относится к эзотерическим представлениям.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Семейные и свадебные фото

По приметкам, счастливые моменты личной жизни не стоит лишний раз демонстрировать посторонним. Считается, что чужая зависть может якобы стать причиной ссор или проблем в отношениях.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Изображения с мрачной символикой

Умершие люди

В народных приметах фотографии умерших на заставке смартфона считаются нежелательными. Им приписывают способность усиливать грусть и напоминать о потере, однако утверждения о влиянии таких снимков на здоровье или жизнь научно не подтверждены.

Буйство стихий и разрушения

Гроза, извержение вулкана, шторм, разрушенные здания, кладбища или больницы имеют мрачную символику. Согласно эзотерическим трактовкам, такие изображения могут ассоциироваться с хаосом, потерями и жизненными трудностями.

Оружие, монстры и неизвестные символы

Ножи, мечи, агрессивные существа и другие тревожные изображения часто связывают с конфликтами и негативными эмоциями. Что касается рун, то их значение зависит от конкретного символа, системы толкования и контекста, поэтому использовать незнакомые знаки без понимания их значения не стоит.

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