Леня из "Ворониных" получил неизлечимый диагноз и перенес операцию.

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Дужников резко сбросил лишние кило / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Какое заболевание диагностировали актеру

Как ему удалось сбросить вес

Российский актер, путинист Станислав Дужников, который прославился благодаря роли Лени из ситкома "Воронины", похудел на рекордные 100 килограмм.

Как пишут российские пропагандисты, актер стал худеть не просто так. По словам актера, решающим фактором стали серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у него ожирение третьей степени и сахарный диабет, что заставило его пересмотреть образ жизни и заняться собой всерьез.

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Путинст Дужников стал на 100 кг легче / Фото КП

Дужников отметил, что сосредоточился на контроле порций. Основное правило - съедать за один прием пищи ровно столько, сколько помещается в ладони.

Путинст Дужников стал на 100 кг легче / Фото КП

При этом артист подчеркнул, что не использовал популярные препараты для похудения. Однако он признал, что перенес операцию - но исключительно по медицинским показаниям, а не ради быстрого результата.

Станислав Дужников о нападении России на Украину:

Лужников поддерживает террористическое вторжение РФ в мирную Украину. Актер повторял слова кремлевской методики о "защите жителей Донбасса", а также считает так называемое в РФ "СВО" обоснованным шагом, дающим надежду на "мир".

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук, который сейчас находится в Канаде, прокомментировал российский удар по зданию телеканала "Мы – Украина" в Киеве. Ранее он работал там ведущим утреннего шоу.

Ранее также известная украинская актриса Лилия Ребрик поделилась своими ощущениями от выезда на отдых в другую страну.

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О персоне: Станислав Дужников Станислав Дужников - российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий. Наиболее известен по роли Лёни Воронина в комедийном телесериале "Воронины", а также по роли "Бомбы" в фильме Романа Качанова "ДМБ" и Михаила Доценко в сериале "Каменская". Поддерживает военное наступление России на мирную Украину и террориста Путина.

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