Витвицкая рассказала, сколько кило набрала во время беременности

Украинская телеведущая поделилась тем, сколько набрала во время беременности.

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Соломия Витвицкая беременна первенцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Кратко:

Ведущая поделилась секретом стройности

О чем она рассказала

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассекретила, сколько набрала килограмм во время беременности.

Об этом знаменитость написала на своей странице в Instagram. Она устроила сессию вопросов и ответов с подписчиками.

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"На самом деле у меня были запасы еще до беременности, поэтому сейчас набрала не более 4-5 кг", - написала будущая мама.

Витвицкая раскрыла свой вес / Фото Instagram/solomiyavitvitska

Она также поделилась с подписчиками, что в ближайшее время, 2-3 недели, станет мамой.

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О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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