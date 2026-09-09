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Славянск и Краматорск под угрозой: новое командование ВСУ готовится к тяжелой битве

Виталий Кирсанов
9 сентября 2026, 10:49
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Славянск и Краматорск все чаще подвергаются ударам беспилотников и управляемых авиабомб.
Донбасс на пороге тяжелых боев
Донбасс на пороге тяжелых боев / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 152 отдельная егерская бригада

Кратко:

  • Армия РФ постепенно сокращает расстояние до Славянска и Краматорска
  • Осенью бои могут стать еще тяжелее

Российские войска продолжают медленно продвигаться в Донецкой области и приближаются к Славянску и Краматорску. На фоне этого осенью на данном участке фронта могут развернуться одни из наиболее интенсивных боев года. Для нового руководства Вооруженных сил Украины предстоящая кампания станет серьезной проверкой, пишет Reuters.

Российские подразделения постепенно сокращают расстояние до Славянска и Краматорска - двух ключевых городов так называемого "пояса крепостей" Донбасса. По оценкам военных аналитиков, оккупационные силы уже находятся менее чем в 15 километрах от этих населенных пунктов.

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Одновременно растет интенсивность российских атак. Славянск и Краматорск все чаще подвергаются ударам беспилотников и управляемых авиабомб.

Осенью бои могут стать еще тяжелее

Военные эксперты допускают, что уже в сентябре и октябре ситуация на этом направлении может существенно обостриться. Аналитик Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман считает, что именно эти месяцы способны стать периодом наиболее тяжелых боев в 2026 году.

По его словам, Россия может попытаться воспользоваться изменением погодных условий и вновь активнее применять механизированные подразделения.

"С ухудшением погоды беспилотники становятся менее эффективными. Именно поэтому россияне пытаются вернуть себе мобильность на поле боя", - объяснил Кофман.

При этом украинская армия уже показывала, что способна сдерживать подобные атаки. В частности, российским силам не удалось добиться ожидаемого результата во время наступления в районе Доброполья летом.

Славянск
Славянск / Инфографика: Главред

Новый этап для командования ВСУ

Оборона Донецкой области станет одним из первых серьезных испытаний для нового руководства украинской армии во главе с генералом Михаилом Драпатым.

В июле он сменил Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ и начал перестраивать систему управления войсками. Как отмечают аналитики, Драпатый стремится предоставить больше самостоятельности командирам оперативного уровня, чтобы решения на поле боя принимались быстрее.

На ключевые направления в Донецкой области были назначены известные украинские военачальники Андрей Билецкий и Денис Прокопенко. Билецкий руководит Третьим армейским корпусом, а Прокопенко возглавляет Первый корпус Национальной гвардии "Азов".

Их подразделения относятся к числу наиболее подготовленных и технически оснащенных сил украинской армии.

Ранее в этом году корпус под командованием Билецкого сумел стабилизировать участок фронта возле Славянска. Подразделения Прокопенко, в свою очередь, сыграли заметную роль в отражении российского наступления в районе Доброполья.

К обороне региона также подключен полковник Эмиль Ишкулов, командующий 11-м армейским корпусом, в зону ответственности которого входят Славянск и Краматорск.

Военный советник президента Павел Палиса считает такое распределение командных должностей закономерным. По его словам, назначенные военачальники уже имеют значительный опыт боевых действий и пользуются авторитетом среди украинских военнослужащих.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Москва по-прежнему нацелена на всю Донецкую область

Полный захват Донецкой области остается одной из приоритетных целей Кремля. Российское руководство продолжает требовать от Киева передачи Москве территорий региона, которые пока находятся под контролем Украины. Киев неоднократно отвергал такие условия.

Президент Владимир Зеленский также подчеркивал, что вопрос будущего Донецкой области остается одним из центральных в этой войне.

Однако пока российской армии не удалось добиться стремительного продвижения или масштабного прорыва украинской обороны. Наступление остается медленным, а украинские подразделения продолжают удерживать позиции.

"Это ситуация, которая все еще может развиваться по-разному, и различные сценарии остаются возможными", - отметил военный аналитик Эмиль Кастехельми.

По его оценке, Россия пока не смогла найти эффективный способ преодолеть украинскую оборону, значительную роль в которой играют беспилотные системы.

"В целом трудно представить, каким образом россияне смогут добиться успеха за пределами тактического уровня", - считает эксперт.

При этом положение Украины остается непростым. Одной из главных проблем остается дефицит личного состава, а Киев продолжает сталкиваться с трудностями в сфере мобилизации.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские войска 4–5 сентября продолжали наступательные действия на нескольких направлениях фронта. В то же время подтвержденных территориальных завоеваний оккупантов за этот период не зафиксировано. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее сообщалось, что Россия может создавать информационные условия для будущей военной операции против Черниговской области с севера. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, российские военные и пропагандистские ресурсы заявляли о якобы замкнувшемся "Волчанском котле" после сообщений о захвате нескольких населенных пунктов. В 16-м армейском корпусе ВСУ назвали эти утверждения информационной кампанией РФ и заявили, что потерь позиций на своем участке обороны не допустили.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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