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Сын Пономарева засветил свою девушку на публичном мероприятии

Алена Кюпели
8 сентября 2026, 21:56
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Саша Пономарев живет во Львове и появляется на мероприятии со своей девушкой.
Александр Пономарев
Сын Александра Пономарева совсем взрослый / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Кратко:

  • Как выглядит девушка Саши Пономарева
  • Как сейчас живет сын артиста

Сын одного из самых закрытых украинских певцов Александра Пономарева Александр, впервые показал свою девушку.

Увидеть избранницу молодого Пономарева посчастливилось проекту "Наодинці з Гламуром". На мероприятие своего отца, Пономарев-младший привел свою девушку. Журналистам удалось узнать совсем немного, так как, по словам сына артиста, она не любит камеры.

видео дня
София Новикова - жена Александра Пономарева
София Новикова - жена Александра Пономарева, сзади - девушка сына / скрин из видео

Впрочем, он таки немного приоткрыл завесу своей жизни. Оказалось, что парень учится во Львовской политехнике на экономиста.

"Для меня оно не очень легко, я вообще не люблю учиться, но сейчас я себя стараюсь найти в той сфере, и другой сфере. Как говорит мой папа: "Если не найти свой талант в жизни, это грех". Надеюсь, я его найду, найду себя в чем-то", - рассказал сын Пономарева.

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О персоне: Александр Пономарев

Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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