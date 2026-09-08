Сын Пономарева засветил свою девушку на публичном мероприятии

Саша Пономарев живет во Львове и появляется на мероприятии со своей девушкой.

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Сын Александра Пономарева совсем взрослый / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Кратко:

Как выглядит девушка Саши Пономарева

Как сейчас живет сын артиста

Сын одного из самых закрытых украинских певцов Александра Пономарева Александр, впервые показал свою девушку.

Увидеть избранницу молодого Пономарева посчастливилось проекту "Наодинці з Гламуром". На мероприятие своего отца, Пономарев-младший привел свою девушку. Журналистам удалось узнать совсем немного, так как, по словам сына артиста, она не любит камеры.

видео дня

София Новикова - жена Александра Пономарева, сзади - девушка сына / скрин из видео

Впрочем, он таки немного приоткрыл завесу своей жизни. Оказалось, что парень учится во Львовской политехнике на экономиста.

"Для меня оно не очень легко, я вообще не люблю учиться, но сейчас я себя стараюсь найти в той сфере, и другой сфере. Как говорит мой папа: "Если не найти свой талант в жизни, это грех". Надеюсь, я его найду, найду себя в чем-то", - рассказал сын Пономарева.

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О персоне: Александр Пономарев Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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