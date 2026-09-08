Оставаться опасно: в одной из областей Украины объявлена обязательная эвакуация

В настоящее время в населенных пунктах остаются 203 человека, которые должны выехать в течение месяца.

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В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации / Коллаж: Главред, фото: Минразвития общин, полиция

Кратко:

В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации населения

Речь идет о 2 населенных пунктах Синельниковского района

Покинуть свои дома должны около 203 человек

В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию всего населения ещё из двух сел Славянской сельской общины Синельниковского района - Зоряного и Малиевского.

В течение месяца из населенных пунктов должны выехать все жители. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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Отмечается, что на данный момент в Зоряном и Малиевском остаются 203 человека. Семьи с детьми были эвакуированы ещё в прошлом году.

Эвакуация будет проводиться при содействии Национальной полиции и благотворительных организаций. Маршруты будут определяться в зависимости от обстановки безопасности, а для перевозки людей будут использоваться бронированные автомобили.

Как сообщают в ОВА, сначала эвакуированных доставят в транзитные центры, где они смогут получить необходимую помощь. При необходимости людям также помогут с расселением.

"Призываю жителей не откладывать эвакуацию. Берегите себя и соглашайтесь на выезд", - подчеркнул Ганжа.

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Напомним, 2 сентября российские войска атаковали Днепр ракетой-дроном типа"Бандероль". По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое погибли.

Как писал Главред, 18 августа объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области - под действие решения попали Николаевская, Петропавловская и Украинская общины. Выехать должны семьи с детьми - это 2177 несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что Днепропетровская область освобождена от российских оккупационных войск не полностью. Наступление Сил обороны в регионе продолжается.

Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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