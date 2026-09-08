Оставаться опасно: в одной из областей Украины объявлена обязательная эвакуация

Кратко:
- В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации населения
- Речь идет о 2 населенных пунктах Синельниковского района
- Покинуть свои дома должны около 203 человек
В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию всего населения ещё из двух сел Славянской сельской общины Синельниковского района - Зоряного и Малиевского.
В течение месяца из населенных пунктов должны выехать все жители. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Отмечается, что на данный момент в Зоряном и Малиевском остаются 203 человека. Семьи с детьми были эвакуированы ещё в прошлом году.
Эвакуация будет проводиться при содействии Национальной полиции и благотворительных организаций. Маршруты будут определяться в зависимости от обстановки безопасности, а для перевозки людей будут использоваться бронированные автомобили.
Как сообщают в ОВА, сначала эвакуированных доставят в транзитные центры, где они смогут получить необходимую помощь. При необходимости людям также помогут с расселением.
"Призываю жителей не откладывать эвакуацию. Берегите себя и соглашайтесь на выезд", - подчеркнул Ганжа.
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Напомним, 2 сентября российские войска атаковали Днепр ракетой-дроном типа"Бандероль". По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое погибли.
Как писал Главред, 18 августа объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области - под действие решения попали Николаевская, Петропавловская и Украинская общины. Выехать должны семьи с детьми - это 2177 несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что Днепропетровская область освобождена от российских оккупационных войск не полностью. Наступление Сил обороны в регионе продолжается.
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О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
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