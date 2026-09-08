Россияне обстреляли дронами поезд Киев — Сумы: пассажиров успели эвакуировать

Поезд остановили ещё до удара, а пассажиров и локомотивную бригаду вывели из зоны удара.

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Россияне нанесли два точечных удара ракетами "Шахед" по пассажирскому поезду / Коллаж: Главред, фото: Александр Перцовский / Facebook, ГСЧС

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Кратко:

Два дрона нанесли прицельный удар по поезду Киев - Сумы

Пострадавших нет, пассажиров доставили на автобусах

8 сентябряроссийские войска двумя дронами нанесли прицельный удар по пассажирскому поезду Киев – Сумы – обошлось без пострадавших.

Оба попадания зафиксировали на подъезде к Сумам. Председатель правления "Укрзализныци" Олег Перцовский отмечает, что угрозу отследили ещё до подлёта вражеских беспилотников.

"Поезд был своевременно остановлен на станции мониторинговой командой "Укрзализныци" - пассажиры и локомотивная бригада были эвакуированы. Все спасены - пострадавших нет", - написал он в Facebook.

Для людей, оставшихся без транспорта, железнодорожники организовали альтернативное сообщение: до конечных пунктов их довезли на автобусах.

Массированная атака: 166 беспилотников и десятки ракет

Удар по складу стал частью более масштабного налета. В ночь на 8 сентября россияне атаковали Украину десятками ракет и 166 беспилотниками различных типов.

В Воздушных силах отмечают, что ключевыми направлениями вражеского удара были Одесская и Киевская области.

По предварительным данным, украинская ПВО сбила две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/С-400/"Оникс", 31 крылатую ракету Х-101 и "Искандер-К", а также 142 вражеских дрона.

В Киеве атака тоже не прошла бесследно. В двух районах города зафиксировали падение и возгорание обломков ракет, имеются повреждения жилых домов.

Шахед-136 / Инфографика: Главред

Россия может перейти к атакам на культурные объекты: мнение эксперта

Россия расширяет перечень объектов для атак. После нанесения ударов по украинской логистике и складам в списке появились административные здания, а дальше будут объекты культурного наследия. Об этом заявил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это лишь первый шаг. По зданию Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого нужно время как минимум до ноября", - сказал эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть пострадавшие. В частности, в Шевченковском районе вследствие падения обломков произошел пожар в складских помещениях.

Также под удар попала Киевская область. В Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль. В Бориспольском - складское помещение, предприятие и семь грузовых автомобилей. В Фастовском районе повреждены три частных домовладения. В Обуховском - частный дом.

Кроме того, российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет о промышленно-товарном рынке "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

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Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объёмам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвёртое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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