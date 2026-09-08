Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне обстреляли дронами поезд Киев - Сумы: пассажиров успели эвакуировать

Дарья Пшеничник
8 сентября 2026, 10:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Поезд остановили ещё до удара, а пассажиров и локомотивную бригаду вывели из зоны удара.

Россияне обстреляли дронами поезд Киев — Сумы: пассажиров успели эвакуировать
Россияне нанесли два точечных удара ракетами "Шахед" по пассажирскому поезду / Коллаж: Главред, фото: Александр Перцовский / Facebook, ГСЧС

видео дня

Кратко:

  • Два дрона нанесли прицельный удар по поезду Киев - Сумы
  • Пострадавших нет, пассажиров доставили на автобусах

8 сентябряроссийские войска двумя дронами нанесли прицельный удар по пассажирскому поезду Киев – Сумы – обошлось без пострадавших.

Оба попадания зафиксировали на подъезде к Сумам. Председатель правления "Укрзализныци" Олег Перцовский отмечает, что угрозу отследили ещё до подлёта вражеских беспилотников.

"Поезд был своевременно остановлен на станции мониторинговой командой "Укрзализныци" - пассажиры и локомотивная бригада были эвакуированы. Все спасены - пострадавших нет", - написал он в Facebook.

Для людей, оставшихся без транспорта, железнодорожники организовали альтернативное сообщение: до конечных пунктов их довезли на автобусах.

Россияне обстреляли дронами поезд Киев — Сумы: пассажиров успели эвакуировать

Массированная атака: 166 беспилотников и десятки ракет

Удар по складу стал частью более масштабного налета. В ночь на 8 сентября россияне атаковали Украину десятками ракет и 166 беспилотниками различных типов.

В Воздушных силах отмечают, что ключевыми направлениями вражеского удара были Одесская и Киевская области.

По предварительным данным, украинская ПВО сбила две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/С-400/"Оникс", 31 крылатую ракету Х-101 и "Искандер-К", а также 142 вражеских дрона.

В Киеве атака тоже не прошла бесследно. В двух районах города зафиксировали падение и возгорание обломков ракет, имеются повреждения жилых домов.

Россияне обстреляли дронами поезд Киев — Сумы: пассажиров успели эвакуировать
Шахед-136 / Инфографика: Главред

Россия может перейти к атакам на культурные объекты: мнение эксперта

Россия расширяет перечень объектов для атак. После нанесения ударов по украинской логистике и складам в списке появились административные здания, а дальше будут объекты культурного наследия. Об этом заявил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это лишь первый шаг. По зданию Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого нужно время как минимум до ноября", - сказал эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть пострадавшие. В частности, в Шевченковском районе вследствие падения обломков произошел пожар в складских помещениях.

Также под удар попала Киевская область. В Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль. В Бориспольском - складское помещение, предприятие и семь грузовых автомобилей. В Фастовском районе повреждены три частных домовладения. В Обуховском - частный дом.

Кроме того, российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет о промышленно-товарном рынке "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объёмам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвёртое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине пассажирские поезда война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

11:29Украина
РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

11:20Украина
Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

11:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Последние новости

11:49

"Я не могу иметь детей": Каменских ошарашила признанием

11:43

Опытные хозяйки натирают окна осенью средством для мытья посуды — зачем

11:29

Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

11:20

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

11:12

Сыр не заплесневеет: как хранить разные сорта в холодильнике

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
11:00

Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

10:58

Анджелина Джоли привезла в Украину сына от Брэда Питта — чем они занимались

10:42

Россияне обстреляли дронами поезд Киев — Сумы: пассажиров успели эвакуироватьВидео

10:35

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластикомВидео

Реклама
10:15

Фракции Рады рассмотрят проект "Христианского корпуса" о налоговых льготах за трудоустройство ветеранов

10:13

"Спасибо, что мы живы": звезды не сдержали эмоций после атаки на Киев

09:57

Гороскоп на завтра, 9 сентября: Львам — сюрприз, Козерогам — трудности

09:47

Мечты Путина против математики: в ISW назвали реальные сроки оккупации Донбасса

09:46

РФ атаковала Украину сотнями целей: Зеленский назвал главную проблемуФото

09:12

РФ атаковала "7-й километр" под Одессой: разрушены павильоны, есть раненыйФото

09:05

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

08:21

РФ готовит новую скрытую мобилизацию: кого хотят призвать в армию

08:10

Почему экономика Украины стремительно падает: Денисенко предупредил о важной деталимнение

08:04

В Саратове - взрывы и пожар: дроны атаковали завод "Роснефти"

07:41

Ночной обстрел Киевщины: БпЛА и ракеты повредили заводы и склады, есть раненыйФото

Реклама
06:50

Баллистический удар РФ по Киеву: есть жертвы, раненые и разрушения в пяти районахФото

05:55

Судью "Топ-модель по-украински" разнесли за дефиле: "Мешок цемента несет"Видео

05:37

Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажиВидео

04:41

Привычки, которые сразу выдают человека из СССР: от чего уже давно следует отказаться

04:30

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 43 с

03:12

О громоздких сушилках можно забыть: какой способ сушки белья становится новым трендом

02:26

Жизнь кардинально изменится: четыре знака китайского зодиака скоро сорвут куш

01:50

У Зеленского узнали планы Путина: РФ установила новый срок оккупации Донбасса

00:45

Мощные пожары в местах "прилетов": детали удара РФ по Киевщине

07 сентября, понедельник
23:34

Кравченко подал заявление об отставке с поста генпрокурора и назвал причину

23:00

Ту-160 снарядили ракетами: Жданов назвал сроки и цели нового удара РФ

22:51

Им не нужна обрезка: какие растения ни в коем случае нельзя трогать осенью

22:23

"Холодный душ": Король нарушил молчание в отношении Гарри и Меган

22:08

Засор канализации исчезнет без химии: сантехник раскрыл хитрый фокус

22:02

Лавров назвал циничное условие завершения войны: в Украине дали резкий ответ

21:54

Зачем опытные хозяйки солят носки перед стиркой: полезный домашний трюк

21:37

Без потерь: Пугачева с сигарой показала редкую встречу со своим другом

21:17

Путин может уступить: Зеленский раскрыл новый план США по войне и переговорам

21:08

Как сказать "сдача" на украинском: на самом деле есть три разных эквивалента

Реклама
21:00

РФ будет готова к мирным переговорам с Украиной: в Le Figaro узнали сроки

20:49

Парфюм для стирки или кондиционер: что лучше для одежды и почемуВидео

20:03

Прополка больше не нужна: простой трюк поможет быстро избавиться от сорняковВидео

19:35

Победа ультраправых на выборах в Германии таит риски для Украины: предупреждение Мерца

19:33

В Курской области столкнулись сразу два сверхсовременных истребителя РФ — что известно

19:12

Названы сроки массированного удара по Украине: для одного региона особая угроза

19:10

Переговоры пошли не по плану Кремля: Коваленко раскрыл детали визита американцевмнение

18:57

В "ДНР" взорван причастный к убийствам офицеров СБУ и ГУР "киллер МГБ" – СМИ

18:51

Представителей фонда "Восточная Европа", где Федоров оформил бронь за один день, принудительно доставят на заседание парламентской ВСК

18:44

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять