Привычки, которые сразу выдают человека из СССР: от чего уже давно следует отказаться

Вы узнаете:
- Какие привычки выдают человека, выросшего в СССР
- Почему до сих пор боятся ходить к стоматологу
- Зачем годами хранят стеклянные банки
Жизнь в условиях дефицита сформировала набор бытовых практик, которые до сих пор ежедневно повторяют миллионы людей, хотя никакой практической необходимости в них уже нет. Белорусский блогер и исследователь советского быта Максим Мирович составил список из десяти таких привычек, которые наиболее точно выдают человека, выросшего в СССР, сообщает Oboz.ua.
Ключевой тезис исследователя: часть этих привычек сохранилась даже в вполне обеспеченных семьях - не из-за лишений, а потому что так поступали родители. Речь идет о поведенческой инерции, унаследованной от поколения, которое не было уверено, что нужную вещь удастся купить на следующий день.
Самый показательный пример - ремонт вещей, которые уже фактически отслужили свое. Дырчатые носки в СССР не выбрасывали, а штопали по специальным методикам: трикотаж натягивали на лампочку, чтобы сохранить форму, и зашивали до тех пор, пока ткань не начинала разлазиться под пальцами.
Подобная логика действовала и в отношении обуви, которая могла стоить значительную часть зарплаты. Подошвы зашивали, задники прошивали, потертую кожу подкрашивали - часто по несколько раз, а во многих семьях был "свой" мастер, который, как считалось, делает это качественнее других.
Запасы, тряпки и банка с пуговицами
Второй блок привычек касается накопления. Кухонные шкафы, забитые крупами, макаронами и консервами, Мирович называет прямым наследием дефицита: как только нужный товар появлялся в магазине, его брали сразу несколькими пачками, потому что на следующий день полка могла оказаться пустой.
Одежда в этой системе проходила полный цикл использования: растянутая футболка сначала становилась домашней, затем превращалась в тряпку, которой годами мыли пол. Полиэтиленовые пакеты мыли и сушили для повторного использования, а иногда хранили годами - отсюда и известный многим "пакет с пакетами", который исследователь называет домашним символом советской экономии.
К этому же перечню относится банка с пуговицами, срезанными со старых рубашек и платьев "на всякий случай", и коллекция стеклянных банок из-под огурцов и перца на антресолях. Если когда-то и то, и другое имело смысл из-за нехватки товаров и активных домашних заготовок, то теперь, отмечает Мирович, такая коллекция в основном просто годами занимает место.
Здоровье и бесконечный ремонт
Отдельный пункт списка выходит за рамки экономии и напрямую касается здоровья. Плохое питание, нехватка средств гигиены и советская стоматология с бормашинами без нормальной анестезии сформировали целое поколение людей, которые годами откладывают визит к врачу - даже те, кто давно может позволить себе современное лечение.
Столь же неоднозначной исследовательница считает привычку доедать всё на тарелке до последней крошки. Она связана и с советским культом хлеба, и с семейным воспитанием людей, которые помнили времена реального дефицита еды, однако заставлять себя есть после ощущения сытости сегодня не нужно - а иногда и вредно.
Замыкает список домашний ремонт, тянущийся годами. Квартиры в основном ремонтировали самостоятельно: после работы хозяин тратил на это час-два ежедневно, поэтому процесс растягивался на неопределенный срок. А когда очередь доходила до последней комнаты, в первой уже снова возникала необходимость что-то чинить.
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Об персоне: Максим Мирович
Максим Мирович - белорусский блогер, публикующий антироссийские и антисоветские материалы, которые пользуются широкой популярностью в сети. Сам Мирович называет свои статьи "ответом на ползучий неосталинизм".
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