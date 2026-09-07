Говорить 'местный Кулибин' не стоит: как на украинском назвать мастера на все руки

Называть мастера на все руки "кулибиным" - распространенная ошибка, от которой следует отказаться.

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Как красиво назвать мастера на все руки / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Почему не стоит называть мастера на все руки "кулибиным"

Какими украинскими словами можно описать умелого мастера

Что означают слова "самородок", "мастак" и "штукар"

В украинском языке есть немало точных слов, которыми можно описать человека, способного собственноручно починить или создать различные вещи. В то же время некоторые привычные выражения имеют русское происхождение и не являются исконно украинскими.

Главред выяснил, почему мастера на все руки не стоит называть "кулибиным" и какие украинские эквиваленты можно использовать вместо этого.

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Почему не стоит говорить "местный кулибин"

Филолог и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко объяснил, что слово "Кулибин" происходит от имени русского механика-самоучки Ивана Кулибина, жившего в XVIII веке в Нижнем Новгороде.

По словам языковеда, советская пропаганда превратила его имя в своеобразный символ умельца, который может собственноручно создать или отремонтировать практически что угодно. Дяченко подчеркивает, что нет необходимости переносить этот российско-советский языковой маркер в украинский язык, ведь для описания мастера есть собственные точные слова.

Объяснение Виктора Дяченко / Фото: скриншот

Видео с точными украинскими заменителями выражения "местный кулибин" смотрите по ссылке.

Как на украинском языке назвать мастера на все руки

Одним из вариантов может быть выражение "золотые руки". Так говорят о человеке, который хорошо умеет работать руками и мастерски выполняет различные дела.

Также можно использовать слово "изобретатель" - оно подходит для человека, который создает что-то новое и находит нестандартные решения.

Еще один точный вариант - "самородок". Так можно назвать человека с природным талантом и необычными способностями, которые он развил самостоятельно.

Какие еще слова можно использовать

Для повседневного общения Дяченко советует также слова "умелец" и "мастерок". Они хорошо характеризуют человека, который ловко выполняет определённую работу.

В украинском языке есть и колоритное разговорное слово "штукар". Им можно назвать мастера, способного создавать необычные, удивительные или сложные вещи.

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О персоне: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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