Говорить 'местный Кулибин' не стоит: как на украинском назвать мастера на все руки

Вы узнаете:
- Почему не стоит называть мастера на все руки "кулибиным"
- Какими украинскими словами можно описать умелого мастера
- Что означают слова "самородок", "мастак" и "штукар"
В украинском языке есть немало точных слов, которыми можно описать человека, способного собственноручно починить или создать различные вещи. В то же время некоторые привычные выражения имеют русское происхождение и не являются исконно украинскими.
Главред выяснил, почему мастера на все руки не стоит называть "кулибиным" и какие украинские эквиваленты можно использовать вместо этого.
Почему не стоит говорить "местный кулибин"
Филолог и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко объяснил, что слово "Кулибин" происходит от имени русского механика-самоучки Ивана Кулибина, жившего в XVIII веке в Нижнем Новгороде.
По словам языковеда, советская пропаганда превратила его имя в своеобразный символ умельца, который может собственноручно создать или отремонтировать практически что угодно. Дяченко подчеркивает, что нет необходимости переносить этот российско-советский языковой маркер в украинский язык, ведь для описания мастера есть собственные точные слова.
Видео с точными украинскими заменителями выражения "местный кулибин" смотрите по ссылке.
Как на украинском языке назвать мастера на все руки
Одним из вариантов может быть выражение "золотые руки". Так говорят о человеке, который хорошо умеет работать руками и мастерски выполняет различные дела.
Также можно использовать слово "изобретатель" - оно подходит для человека, который создает что-то новое и находит нестандартные решения.
Еще один точный вариант - "самородок". Так можно назвать человека с природным талантом и необычными способностями, которые он развил самостоятельно.
Какие еще слова можно использовать
Для повседневного общения Дяченко советует также слова "умелец" и "мастерок". Они хорошо характеризуют человека, который ловко выполняет определённую работу.
В украинском языке есть и колоритное разговорное слово "штукар". Им можно назвать мастера, способного создавать необычные, удивительные или сложные вещи.
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О персоне: Виктор Дяченко
Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.
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