Комендантский час в Киеве будет сокращен: Кличко назвал новые временные рамки

Совет обороны Киева утвердил новые правила, касающиеся комендантского часа, общественного транспорта и движения во время воздушных тревог.

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В Киеве сокращают комендантский час / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, t.me/vitaliy_klitschko

Ключевые тезисы Кличко:

С 10 сентября комендантский час в Киеве будет действовать с 01:00 до 05:00

График работы общественного транспорта продлят на час

Массовые развлекательные и спортивные мероприятия под открытым небом запрещаются

В Киеве с 10 сентября сократят продолжительность комендантского часа. Он будет действовать с 01:00 до 05:00. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, изменения вступят в силу с 00:00 10 сентября. Таким образом, комендантский час станет на один час короче.

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В связи с сокращением комендантского часа на один час будет продлен и график работы общественного транспорта в столице.

"График работы заведений общественного питания, развлекательных заведений, ТРЦ при этом не меняется", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также напомнил, что с 3 сентября во время комендантского часа разрешено движение транзитного крупногабаритного транспорта. Кроме того, из-за возможных опозданий поездов город организует четыре автобусных маршрута для перевозки пассажиров с центрального железнодорожного вокзала во время комендантского часа.

Как будет работать метро во время воздушной тревоги

Во время желтого уровня угрозы без ограничений будет работать Сирецко-Печерская, или зеленая, линия метро. Поезда будут курсировать через Южный мост, обеспечивая перевозку пассажиров между правым и левым берегами столицы.

Во время красного уровня угрозы зеленая ветка будет работать на двух отдельных участках: между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Славутич" – "Красный хутор".

Уровни воздушной тревоги / Инфографика: Главред

Святошинско-Броварская, или красная, линия метро и в дальнейшем будет работать в ограниченном режиме. Пассажиров будут перевозить по подземному участку от станции "Академгородок" до "Арсенальной".

Наземный общественный транспорт будет курсировать без ограничений. Также город уже организовал дополнительный автобусный маршрут, дублирующий красную ветку метро. Он постоянно курсирует от станции "Дворец спорта" через "Арсенальную" до станции "Лесная".

Как изменится движение по мостам

Во время воздушной тревоги движение по Южному мосту будет разрешено без ограничений. В то же время предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления воздушной тревоги и на 30 минут после её отбоя.

Во время тревоги также будет закрыт въезд на Южный мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука. Дарницкий мост, мост Патона, мост "Метро" и Северный мост будут работать без изменений.

Подольско-Воскресенский мостовой переход будет работать с технологическим перекрытием на 30 минут после объявления тревоги и на 30 минут после ее отбоя. Кроме того, там изменят организацию дорожного движения - введут реверсное движение.

В Киеве запретят часть массовых мероприятий

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в столице временно запретят проведение всех развлекательных и физкультурно-спортивных мероприятий на открытых территориях. Также под запрет попадут мероприятия в зданиях, где нет укрытий.

Комендантский час в Киеве - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Дмитрий Литвин сообщил, что правительство может утвердить изменения в правилах комендантского часа. Советник президента акцентировал внимание на том, что принятие изменений возможно в ближайшие дни.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о подготовке новых подходов к режиму комендантского часа в связи с атаками РФ. Он отметил, что к обсуждению привлекали военное руководство, МВД, ГСЧС, мэра Киева и СНБО.

Народный депутат Украины Вадим Денисенко заявил в январе, что решение о работе заведений в столице фактически отменяет действие комендантского часа. В материале также отмечается, что решение касается работы баров и ресторанов как пунктов непоколебимости.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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