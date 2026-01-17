Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

В Киеве "Пункты несокрушимости" по новым правилам могут работать круглосуточно.

В Киеве изменили правила комендантского часа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/poltavapolice, УНИАН

Главное:

Приняты обновленные правила комендантского часа для Киева

Обновления касаются муниципальных пунктов и заведений бизнеса

Совет обороны Киева принял обновленные правила комендантского часа для столицы.

Как сообщил начальник ГВА Тимур Ткаченко, комендантский час не отменяется, но на время его действия введены определенные исключения.

"Отныне в период комендантского часа вы сможете пешком или на частном транспорте, в частности такси, направляться к "Пункту несокрушимости" или домой. Для киевлян это означает простые и важные вещи: ночью добраться домой, в том числе с поезда, прибывшего с опозданием; вы сможете в любое время найти тепло, свет и помощь", - написал он.

Глава КГВА уточнил, что "Пункты несокрушимости" по новым правилам могут работать круглосуточно.

"Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, которые готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай. Призываю предпринимателей присоединяться: открывать "Пункты несокрушимости" и помогать киевлянам пережить этот период - на сайте", - отметил в сообщении Ткаченко.

"Конечно, безопасность остается приоритетом. Патрулирование города усиливается, все решения реализуются под контролем сил безопасности. Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным - военно-учетный документ. Параллельно продолжается постоянная проверка "Пунктов несокрушимости". Это должны быть не формальные отметки на карте, а реально работающие места поддержки для людей", - подчеркнул начальник КГВА.

Изменение правил комендантского часа: важное

В энергетическом секторе Украины введён режим чрезвычайного положения из-за масштабных атак российских войск на ключевую инфраструктуру. В связи с этим в стране скорректировали порядок передвижения граждан во время комендантского часа. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе хотят сократить комендантский час. У жителей города может появиться дополнительный час, чтобы успеть добраться домой.

Напомним, ранее сообщалось о новых правилах комендантского часа. Пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и ТРЦ.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в некоторых регионах Украины могут изменить комендантский час на период действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

Читайте также:

О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

