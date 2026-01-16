Укр
В Одессе хотят сократить комендантский час: до скольки можно будет гулять

Анна Ярославская
16 января 2026, 12:42
У жителей города может появиться дополнительный час, чтобы успеть добраться домой.
Жители не успевают добраться домой после работы до начала ограничений / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Комендантский час в Одессе может начинаться с 01:00
  • Сдвиг времени дал бы людям возможность дольше находиться в пунктах несокрушимости
  • Летом нововведение могло бы поддержать внутренний туризм

В Одессе обсуждают возможность изменения времени начала комендантского часа. В связи с перебоями в работе транспорта после повреждения объектов критической инфраструктуры ограничения могут начинаться на час позже — с 01:00. Об этом в эфире Вечер.LIVE сообщила депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко.

По ее словам, жителям сложно успеть домой до начала комендантского часа, поскольку в городе не работает электротранспорт, который ранее перевозил большинство пассажиров. Автобусы, запущенные в аварийном режиме, лишь частично решают проблему. Транспорта не хватает, он переполнен уже на конечных остановках, и люди просто не могут сесть после работы.

видео дня

Осауленко считает, что сдвиг комендантского часа дал бы жителям больше времени в условиях отключений света. Люди смогли бы дольше находиться в пунктах обогрева, заряжать телефоны и безопаснее добираться домой в холодный период.

В летний сезон такое изменение могло бы поддержать вечерний бизнес и внутренний туризм.

"Я смотрю на это положительно. Для Одессы это и поддержка вечернего бизнеса, и развитие внутреннего туризма. Я считаю, что начало комендантского часа с часу ночи было бы нормальным решением для города", — подчеркнула депутат.

Комендантский час и режим ЧС в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за серьезных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Зеленский также заявил, что в части регионов Украины могут отменить комендантский час на период действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

"Я поручу пересмотреть правила для комендантского часа на время чрезвычайной ситуации. Можем отменить комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, безусловно", - сказал он.

В то же время министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что режим комендантского часа в Украине не отменяют и не пересматривают. По его словам, в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности. Речь идет о возможных временных и точечных исключениях.

В то же время он добавил, что в комендантский час в случае сложной ситуации будет разрешено безопасно добраться до пунктов несокрушимости по аналогии с доступом к укрытиям.

Что ждет Украину во время ЧС в энергетике: мнение эксперта

Эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар считает, что бесполезно прогнозировать будущую продолжительность отключений электроэнергии и тепла.

Он напомнил, чтоуже в начале декабря в определенных регионах, например, в Сумской области, люди сидели без света несколько дней. В то же время на западе страны и сейчас ситуация в энергетике не идеальная, но более или менее беспроблемная.

"Поэтому прогнозировать, что "украинцам придется сидеть без света по 22 часа в сутки", это все равно, что измерять среднюю температуру по палате: в среднем она нормальная, но кто-то умирает от высокой температуры, а кто-то уже с температурой трупа", - сказал Гончар Главреду.

""Показывать пальцем в небо и говорить "все пропало" я бы не хотел, как и уверять, что нас это минует, и все будет хорошо. Нужно сохранить устойчивость общества, и каждый должен понимать, что нужно делать в таких обстоятельствах", - добавил он.

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

