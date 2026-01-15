Украинцев предупредили об изменении правил комендантского часа

Штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов оценил возможность отмены комендантского часа.

https://glavred.info/ukraine/budut-isklyucheniya-ukraincev-predupredili-ob-izmenenii-pravil-komendantskogo-chasa-10732568.html Ссылка скопирована

Украинцы смогут в некоторых регионах прийти в Пункт несокрушимости даже во время комендантского часа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщил Кулеба:

Отменять комендантский час в Украине не будут

В случае сложной ситуации украинцы смогут добраться до Пункта несокрушимости в комендантский час

Снятие отдельных ограничений во время комендантского часа будет не во всех регионах

Режим комендантского часа в Украине не отменяют и не пересматривают. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности. Речь идет о возможных временных и точечных исключениях.

видео дня

Что будет разрешено в комендантский час в случае сложной ситуации

Кулеба отметил, что во время комендантского часа государство будет обеспечивать бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения, даст людям возможность безопасно добраться до пунктов несокрушимости по аналогии с доступом к укрытиям, а также обеспечит работу учреждений, которые официально выполняют функцию пунктов несокрушимости.

"Такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Никаких самовольных решений на местах быть не может", - подчеркнул чиновник.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня будут решения по комендантскому часу. Он отметил, что нужны достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности.

Почему в Украине рассматривали отмену комендантского часа

Вечером 14 января президент Владимир Зеленский заявил, что в части регионов Украины могут отменить комендантский час на период действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

Он отметил, что чиновники рассмотрят вариант отмены комендантского часа только для части городов и общин, где ситуация с безопасностью это позволяет.

Что будет со светом во время чрезвычайного положения в энергетике - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам эксперта по международным энергетическим и безопасностным отношениям Михаила Гончара, после решения президента Владимира Зеленского ввести чрезвычайное положение в энергетике прогнозировать будущую продолжительность отключений электроэнергии и тепла – бесполезное дело.

А все потому, что ситуация в регионах отличается и говорить, что "украинцам придется сидеть без света по 22 часа в сутки" некорректно, ведь где-то отключений будет больше, а где-то меньше.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Последние новости Украины

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска не прекращают активных попыток прорыва в Донецкой области, сосредоточив внимание на Покровске и Мирнограде.

Ранее также экономист Владимир Чиж заявил, что большинство продуктов в Украине растут в цене из-за влияния внутренних факторов: себестоимость производства, безумные энергетические расходы, логистика.

Недавно стало известно, что прокуратура направила в суд обвинительный заключение против 50-летнего пластического хирурга, который проводил операцию по имплантации ягодиц 28-летней пациентке в Киеве, во время которой она умерла.

Читайте также:

О персоне: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред