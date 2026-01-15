До -15 градусов: синоптики предупредили о затяжных морозах на Тернопольщине

В Тернопольской области объявлен I уровень опасности.

Погода в Тернополе 16 января

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе в пятницу

Ожидается ли гололед

Погода в Тернопольской области в пятницу, 16 января, будет облачной, но с прояснениями. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, завтра существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит -10..-15 градусов, а днем -6…-11 градусов.

В городе Тернополь ночью ожидается -12...-14 градусов, но днем мороз спадет, а температура составит -8...-10 градусов.

"16 января на дорогах Тернопольской области и г. Тернополя сохранится гололедица. И уровень опасности – желтый", – говорится в сообщении.

Погода Тернополь

Сколько продержатся морозы

Синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что в ближайшее время морозы все еще будут доминировать в Украине.

Она подчеркнула, что 15 января - середина зимы, но это не значит, что скоро будет потепление.

"Спуск с зимней вершины в весеннюю долину будет вначале морозным", - сказала синоптик.

Наталья Диденко

Как сообщал Главред, в четверг, 15 января, погода в Харькове будет облачной. Синоптики прогнозируют небольшой снег. Ближайшей ночью столбики термометров покажут - 13 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу в Одессе ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха опустится до -10°...-12°C. Ветер северный, 3-8 м/с.

Житомирская область с 14 по 18 января окажется под влиянием антициклона и атмосферных фронтов, которые принесут резкие морозы, периодический снег и длительную гололедицу.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

