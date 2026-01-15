До -15 градусов: синоптики предупредили о затяжных морозах на Тернопольщине

Вы узнаете:
Погода в Тернопольской области в пятницу, 16 января, будет облачной, но с прояснениями. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
По прогнозу синоптиков, завтра существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит -10..-15 градусов, а днем -6…-11 градусов.
В городе Тернополь ночью ожидается -12...-14 градусов, но днем мороз спадет, а температура составит -8...-10 градусов.
"16 января на дорогах Тернопольской области и г. Тернополя сохранится гололедица. И уровень опасности – желтый", – говорится в сообщении.
Сколько продержатся морозы
Синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что в ближайшее время морозы все еще будут доминировать в Украине.
Она подчеркнула, что 15 января - середина зимы, но это не значит, что скоро будет потепление.
"Спуск с зимней вершины в весеннюю долину будет вначале морозным", - сказала синоптик.
