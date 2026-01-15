Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

До -15 градусов: синоптики предупредили о затяжных морозах на Тернопольщине

Мария Николишин
15 января 2026, 13:32
35
В Тернопольской области объявлен I уровень опасности.
До -15 градусов: синоптики предупредили о затяжных морозах на Тернопольщине
Погода в Тернополе 16 января / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Тернополе в пятницу
  • Ожидается ли гололед

Погода в Тернопольской области в пятницу, 16 января, будет облачной, но с прояснениями. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, завтра существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточный, 7 – 12 м/с.

видео дня

Температура воздуха по области ночью составит -10..-15 градусов, а днем -6…-11 градусов.

В городе Тернополь ночью ожидается -12...-14 градусов, но днем мороз спадет, а температура составит -8...-10 градусов.

"16 января на дорогах Тернопольской области и г. Тернополя сохранится гололедица. И уровень опасности – желтый", – говорится в сообщении.

До -15 градусов: синоптики предупредили о затяжных морозах на Тернопольщине
Погода Тернополь / фото: meteoprog

Сколько продержатся морозы

Синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что в ближайшее время морозы все еще будут доминировать в Украине.

Она подчеркнула, что 15 января - середина зимы, но это не значит, что скоро будет потепление.

"Спуск с зимней вершины в весеннюю долину будет вначале морозным", - сказала синоптик.

До -15 градусов: синоптики предупредили о затяжных морозах на Тернопольщине
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, в четверг, 15 января, погода в Харькове будет облачной. Синоптики прогнозируют небольшой снег. Ближайшей ночью столбики термометров покажут - 13 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу в Одессе ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха опустится до -10°...-12°C. Ветер северный, 3-8 м/с.

Житомирская область с 14 по 18 января окажется под влиянием антициклона и атмосферных фронтов, которые принесут резкие морозы, периодический снег и длительную гололедицу.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тернополь погода прогноз погоды Тернопольская область новости Тернополя погода Тернополь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

15:00Гороскоп
Украинцев предупредили об изменении правил комендантского часа

Украинцев предупредили об изменении правил комендантского часа

14:53Украина
Осталось закрыть сделку: в США заявили о последнем этапе окончания войны

Осталось закрыть сделку: в США заявили о последнем этапе окончания войны

13:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 января

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 января

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

15:00

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

14:53

Украинцев предупредили об изменении правил комендантского часа

14:48

"Тарас, долго ждать?": Ирочка раскрыла, как рассталась с Цимбалюком

14:42

Люди, родившиеся в эти месяцы, чаще других вызывают зависть

14:24

Ключевой продукт ударит по бюджету украинцев: что скоро существенно подорожает

Курносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонаряхКурносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонарях
14:22

Пластическая операция закончилась трагедией: в Киеве будут судить горе-хирурга

14:09

Гороскоп на завтра 16 января: Львам - испытания, Стрельцам - выгода

13:59

"Пошлю его на...": песни Лолиты включат в школьную программу РФ

13:37

Беременная Гросу бьет тревогу о своем состоянии: "Жесть какая-то происходит"Видео

Реклама
13:34

Стартовала премьера украинского детективного триллера в стиле true crimeВидео

13:32

До -15 градусов: синоптики предупредили о затяжных морозах на Тернопольщине

13:32

Песок и соль — давно в прошлом: чем на самом деле спасают дороги от гололёдаВидео

13:32

Планы Трампа на Гренландию могут привести к расширению Евросоюза – СМИ

13:29

Осталось закрыть сделку: в США заявили о последнем этапе окончания войны

13:12

Враг установил возле ядерных реакторов ЗАЭС опасную технику: что задумала РФ

12:38

Что означает буква "S" в техпаспорте авто: далеко не все знают ее значениеВидео

12:34

Звезда "Сватов" сбежала из больницы из-за операции — что произошло

12:30

До весны точно не долежит: почему гниет лук и что с этим делатьВидео

12:22

В РФ начали открыто угрожать Европе "ядеркой": названо условие применения оружия

12:14

"Графики не действуют": в Украине новые отключения после массированных обстрелов

Реклама
12:11

"Заставит Путина остановить войну": эксперт сказала, кто может дожать диктатора

11:48

Россияне ищут пути проникновения: военный назвал два города, которые под угрозой

11:28

Вот он секретный рецепт: вкуснейший салат из одного ингредиентаВидео

11:27

Морозы крепчают: какая погода будет сегодня в Харькове

11:19

Как вежливо попросить соседа убрать снег и не поссориться: что советует этикет

11:19

Свел в могилу Билоножко и Гигу: известная певица раскрыла диагноз звезд

10:59

Тариф на электроэнергию с 1 февраля утвержден: изменится ли сумма в платежках

10:46

Дроны на Киев vs распаковка: Каменских удивила своим поступкомФотоВидео

10:42

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

10:42

Более сложной ситуации с энергетикой еще не было: озвучен неутешительный прогнозВидео

10:34

Поздравления с Днем рождения мужчине - красивые картинки, проза и стихи

10:32

Почему 16 января нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

10:22

Снег, гололедица и морозы: какой будет погода в Одессе до конца недели

10:16

Предательница Лолита рассказала о горе - кого она потеряла

10:10

"Холостяк" Александр Терен получил орден от Владимира Зеленского — деталиВидео

09:59

"Нептуны" и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

09:49

Большинство ран не огнестрельные: СМИ узнали главные угрозы для ВСУ

09:38

Начались трансграничные атаки: в ISW раскрыли планы РФ в отношении Харькова и Сум

09:26

Готовы отдать последнее: астрологи назвали самых щедрых знаков зодиака

09:21

Оккупанты продвигается на востоке и юге Украины: свежие карты DeepState

Реклама
09:20

Елена Зеленская очаровала своим новым имиджем - что поменяла первая леди

09:15

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 января (обновляется)

08:59

Гороскоп Таро на завтра 16 января: Скорпионам - просьба, Рыбам - авторитет

08:51

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:43

Аварийные отключения неизбежны: эксперт раскрыл реальную ситуацию со светом

08:22

Муж Лорак в бешенстве из-за певицы и ее дочери: что они вытворили

08:17

Александра Кучеренко показала, какой была до свадьбы с Дмитрием Комаровым

08:10

Украина вступает в самую тяжелую энергетическую зимумнение

07:49

Обломки дрона упали на жилой дом: что известно об утренней атаке на КиевФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять