Мороз с сюрпризами: какая будет погода в Житомирской области до конца недели

В этот период регион будет находиться под влиянием антициклона и зон атмосферных фронтов.

Какая погода будет в Житомирской области

В Житомирской области 14–18 января ожидаются сильные морозы, снег и длительная гололедица

15 января регион накроет теплый фронт с умеренным снегом, после чего морозы снова усилятся

Дорожная ситуация будет оставаться опасной в течение всего периода

Жителей Житомирской области ждет настоящая зимняя погода: с 14 по 18 января регион окажется под влиянием антициклона и атмосферных фронтов, которые принесут резкие морозы, периодический снег и длительную гололедицу. Об этом сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения областного гидрометцентра Екатерина Ткачук, отмечает Суспільне.

По ее словам, неделя будет типичной для середины зимы — со стабильными морозами и сложными дорожными условиями.

14 января: сухо, морозно, скользко

Начало недели пройдет под влиянием гребня антициклона.

Осадков не ожидается, местами возможен туман.

Температура ночью опустится до -15...-20°C, днем будет держаться на уровне -10...-15°C.

На дорогах — гололедица.

15–16 января: теплый фронт и снег

Во второй половине недели с запада подойдет теплый фронт.

15 января прогнозируют облачность и умеренный снег, который местами увеличит снежный покров.

Морозы ослабнут: ночью -12…-17°C, днем -8…-13°C.

16 января — без существенных осадков, но холод сохранится.

17–18 января: возвращение сильных морозов

В конце периода погода снова стабилизируется, но станет холоднее.

Ночью температура снова будет падать до -15...-20°C, днем — до -10...-15°C.

Восточный ветер 5–10 м/с будет усиливать ощущение холода.

Гололед останется главной опасностью на дорогах.

Синоптики призывают водителей и пешеходов быть максимально внимательными, ведь скользкие участки будут сохраняться в течение всего периода похолодания.

