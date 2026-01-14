Мороз с сюрпризами: какая будет погода в Житомирской области до конца недели

Главное:
- В Житомирской области 14–18 января ожидаются сильные морозы, снег и длительная гололедица
- 15 января регион накроет теплый фронт с умеренным снегом, после чего морозы снова усилятся
- Дорожная ситуация будет оставаться опасной в течение всего периода
Жителей Житомирской области ждет настоящая зимняя погода: с 14 по 18 января регион окажется под влиянием антициклона и атмосферных фронтов, которые принесут резкие морозы, периодический снег и длительную гололедицу. Об этом сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения областного гидрометцентра Екатерина Ткачук, отмечает Суспільне.
По ее словам, неделя будет типичной для середины зимы — со стабильными морозами и сложными дорожными условиями.
14 января: сухо, морозно, скользко
- Начало недели пройдет под влиянием гребня антициклона.
- Осадков не ожидается, местами возможен туман.
- Температура ночью опустится до -15...-20°C, днем будет держаться на уровне -10...-15°C.
- На дорогах — гололедица.
15–16 января: теплый фронт и снег
- Во второй половине недели с запада подойдет теплый фронт.
- 15 января прогнозируют облачность и умеренный снег, который местами увеличит снежный покров.
- Морозы ослабнут: ночью -12…-17°C, днем -8…-13°C.
- 16 января — без существенных осадков, но холод сохранится.
17–18 января: возвращение сильных морозов
- В конце периода погода снова стабилизируется, но станет холоднее.
- Ночью температура снова будет падать до -15...-20°C, днем — до -10...-15°C.
- Восточный ветер 5–10 м/с будет усиливать ощущение холода.
- Гололед останется главной опасностью на дорогах.
Синоптики призывают водителей и пешеходов быть максимально внимательными, ведь скользкие участки будут сохраняться в течение всего периода похолодания.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал , что Житомирская область вступает в период устойчивого похолодания: с 13 по 16 января температура воздуха будет опускаться до –20°, а большинство дней пройдут без осадков. Только в четверг ожидается умеренный снег.
Ранее отмечалось, что в среду, 14 января, с утра до самого вечера в Днепре небо будет покрыто облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается мелкий снег.
Синоптики также предупреждали, что в Тернопольской области местами возможны метели.
Рекомендуем также прочитать:
- В Украине разбушевается циклон: названы области, куда придет настоящий холод
- Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы
- Морозы и обстрелы в Харькове: что поручил создать Терехов в городе
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред