Морозы и обстрелы в Харькове: что поручил создать Терехов в городе

В Харькове прошло заседание городского штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Харькове на протяжении всего дня продержится облачная погода / коллаж: Главред, фото: t.me/citykharkivua

В Харькове на протяжении всего дня продержится облачная погода

Мэр Харькова поручил создать спецштабы в каждом районе города

Во вторник, 13 января, погода в Харькове будет облачной. Синоптики прогнозируют мелкий снег.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове на протяжении всего дня погода будет облачной.

"В Харькове на протяжении всего дня продержится облачная погода. Утром шел мелкий снег, но он вскоре закончился и больше в этот день не ожидается", - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 2, 1 м/с.

Температура воздуха после обеда будет -11...- 9 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров покажут - 12 градусов.

Фото: Sinoptik.ua

Накануне, 12 января, в Харькове прошло заседание городского штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главные вопросы – прохождение периода морозов и готовности служб к возможным вызовам, связанным с низкими температурами и угрозой вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

В пресс-службе горсовета рассказали, что мэр Игорь Терехов поручил создать подобные штабы в каждом районе Харькова. По его словам, это позволит активнее и результативнее реагировать на вызовы, связанные с морозами и обстрелами.

Также городской голова отметил необходимость максимального взаимодействия с бизнесом в вопросах поддержки города в сложный период.

"Вы как главы районов и руководители штабов должны слышать бизнес и его инициативы. Бизнес – это тоже харьковчане, они так же хотят помогать. Поэтому если кто-то из предпринимателей готов поддержать пункты обогрева, оказать материальную помощь или ресурсы - принимайте эти предложения и идите навстречу. И так же оперативно решайте все проблемы бизнеса, которые могут возникать из-за вражеских обстрелов и холода в эти дни", - обратился Терехов.

Кроме того, главам районных штабов поставили задачу поддерживать активную коммуникацию с коллегами из других городов и районов. В частности, предоставлять всю возможную информационную помощь обращающимся и одновременно собирать и анализировать практики других регионов.

Также мэр провел несколько разговоров со своими коллегами из других городов Украины. Он поделился харьковским опытом быстрого преодоления энергетических и других кризисов, которые могут возникать в морозные дни и связанные с вражескими обстрелами.

Погода в Украине зимой

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее говорила, что средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы.

По ее словам, январь будет самым холодным зимним месяцем в Украине.

"В январе повышается вероятность вторжения арктического холода, что является типичным для этого месяца. Аналогично - и февраль", - отметила метеоролог.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине во вторник, 13 января, будет антициклонической. Суровые морозы еще будут держаться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, Наталья Диденко также сообщала, что морозы в Украине будут продолжаться и в дальнейшем. По ее прогнозу, ослабления будут, но это не прекращение морозов.

Начальник областного гидрометцентра Виталий Постригань говорил, что с 12 января в Черкасской области станет прохладнее. Атмосферные фронты южных циклонов периодически будут приносить небольшой снег, а на автодорогах будет сохраняться гололедица.

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

