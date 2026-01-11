Украину накроет еще больший холод: когда ударят морозы до -24 градусов

Синоптик сказала, что морозы в Украине будут продолжаться и в дальнейшем.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroet-eshche-bolshiy-holod-kogda-udaryat-morozy-do-24-gradusov-10731338.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 12 января / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая будет погода в понедельник

Где температура опустится до -24 градусов

Погода в Украине в понедельник, 12 января, будет морозной. Но снег пройдет только в западных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 12 января в Украине ночью ожидается -12...-18 градусов, на крайнем севере -18...-24 градуса, на юго-западе Украины -7...-12 градусов, а в южной части -4...-6 градусов.

видео дня

В то же время, завтра днем в северной части ожидается -7...-13 градусов, на остальной территории -3...-9 градусов, а на юге - -2...-4 градуса.

"В большинстве областей Украины будет без осадков. Только снег пройдет в западных областях. Гололед - до весны", - подчеркнула синоптик.

Погода 12 января / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве понедельник ожидается очень холодным. По прогнозу, ночью будет -14...-18 градусов, а днем -10...-13 градусов. Осадки не предвидятся.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко добавила, что морозы в Украине будут продолжаться и в дальнейшем.

"Послабления будут, но не прекращение мороза, колебания", - подытожила она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Сколько продержатся морозы

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что самые сильные морозы придут в Украину 10-11 января, но в дальнейшем такие тенденции могут сохраняться.

По ее словам, какого-либо резкого повышения температуры, изменения синоптической ситуации, по крайней мере до середины января, не ожидается.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине 11 января будет неустойчивой и холодной в большинстве областей. По его прогнозу, наиболее холодная погода прогнозируется в западных и северных областях.

Также известно, что на следующей неделе днепрян ожидает настоящая зимняя холодная погода. Температура воздуха не будет подниматься выше нуля ни днем, ни ночью, а самые сильные морозы могут достигать почти –17 °C.

В то же время, 12-13 января в Полтаве и области прогнозируют сильный ветер. Осадков почти не будет, а температура воздуха будет держаться на уровне показателей воскресенья - ночью 9-14 градусов мороза, днем 6-11 градусов мороза.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред