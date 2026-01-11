Украину накроет еще больший холод: когда ударят морозы до -24 градусов

Вы узнаете:
- Какая будет погода в понедельник
- Где температура опустится до -24 градусов
Погода в Украине в понедельник, 12 января, будет морозной. Но снег пройдет только в западных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 12 января в Украине ночью ожидается -12...-18 градусов, на крайнем севере -18...-24 градуса, на юго-западе Украины -7...-12 градусов, а в южной части -4...-6 градусов.
В то же время, завтра днем в северной части ожидается -7...-13 градусов, на остальной территории -3...-9 градусов, а на юге - -2...-4 градуса.
"В большинстве областей Украины будет без осадков. Только снег пройдет в западных областях. Гололед - до весны", - подчеркнула синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве понедельник ожидается очень холодным. По прогнозу, ночью будет -14...-18 градусов, а днем -10...-13 градусов. Осадки не предвидятся.
Диденко добавила, что морозы в Украине будут продолжаться и в дальнейшем.
"Послабления будут, но не прекращение мороза, колебания", - подытожила она.
Сколько продержатся морозы
Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что самые сильные морозы придут в Украину 10-11 января, но в дальнейшем такие тенденции могут сохраняться.
По ее словам, какого-либо резкого повышения температуры, изменения синоптической ситуации, по крайней мере до середины января, не ожидается.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине 11 января будет неустойчивой и холодной в большинстве областей. По его прогнозу, наиболее холодная погода прогнозируется в западных и северных областях.
Также известно, что на следующей неделе днепрян ожидает настоящая зимняя холодная погода. Температура воздуха не будет подниматься выше нуля ни днем, ни ночью, а самые сильные морозы могут достигать почти –17 °C.
В то же время, 12-13 января в Полтаве и области прогнозируют сильный ветер. Осадков почти не будет, а температура воздуха будет держаться на уровне показателей воскресенья - ночью 9-14 градусов мороза, днем 6-11 градусов мороза.
Читайте также:
- Студенты 25+ лет могут потерять отсрочку: в Раде готовят изменения к мобилизации
- Доллар и евро могут подешеветь: что будет с курсом валют уже с понедельника
- РФ впервые атаковала Украину новым оружием: в ГУР показали, как оно выглядит
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред