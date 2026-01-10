На Полтаву надвигаются сильные морозы: синоптики назвали даты похолодания

Вы узнаете:
Погода в Полтаве и области в ближайшие дни будет неблагоприятной из-за выхода циклона с юга. Сегодня, 10 января, температура воздуха на Полтавщине будет снижаться.
Об этом сообщили в Полтавском областном центре по гидрометеорологии. До конца дня температура воздуха будет колебаться в пределах 3-8 градусов мороза и будет сопровождаться местами небольшим снегом, гололедом на дорогах и ветром 7-12 м/с.
Как изменится погода в Полтавской области в воскресенье
11 января в области ожидается облачная погода, но без осадков. На дорогах все еще будет гололедица, а ветер стихнет до 5-10 м/с. Однако температура воздуха снизится до 9-14 градусов мороза ночью и 6-11 градусов мороза днем.
Какую погоду прогнозируют синоптики в Полтаве на следующей неделе
Уже 12-13 января в Полтаве и области прогнозируют ветер западной четверти, 3-8 м/с. Осадков почти не будет, а температура воздуха будет держаться на уровне показателей воскресенья - ночью 9-14 градусов мороза, днем 6-11 градусов мороза.
Какая будет погода в Украине в эти выходные - прогноз синоптика
Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Птухи, 10-11 января в Украине ожидается вторжение с севера арктического воздуха. При этом с 10 января в Украине будет преимущественно без осадков.
Ночью ожидается от -14 до -20 мороза, местами до -23. Дневные максимумы будут немного выше, но ожидается мороз от -9 до -15 градусов. Наибольшее влияние арктического воздуха испытают запад, север, Винницкая, Черкасская области.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что сегодня и 11 января в результате развития циклонической деятельности характер погоды в стране ожидается неустойчивым, с колебаниями атмосферного давления, понижением температуры воздуха и осадками различной интенсивности.
Ранее сообщалось, что погода во Львове и области в эти выходные будет морозной из-за поступления холодных воздушных масс с севера. Температура ночью будет достигать экстремальных отметок.
Накануне также стало известно, что в Ровенской области в течение 10-12 января ожидается усиление морозов. Синоптики предупреждают о небольшом снеге и метели.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
