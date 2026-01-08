В Полтаве и области отключений станет меньше: в ОВА сказали когда

Жители Полтавщины скоро будут иметь больше часов со светом.

Отключения света в Полтавской области станут более кратковременными / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/poltavskaOVA

Что сообщил Когут:

Графики почасовых отключений в Полтавской области сократят

По новым графикам Полтава и область начнут жить с этих выходных

В Полтавской области оптимизируют графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом в Telegram сообщил временный исполняющий обязанности главы Полтавской ОГА Владимир Когут.

По его словам, обновленный график начнет действовать в Полтаве и области уже с субботы, 10 января. Такое решение было принято согласно постановлению Кабмина №600.

В Полтавской области полностью пересматривают перечень объектов, которые имеют приоритет в энергоснабжении. Главная цель такой процедуры - уменьшение продолжительности отключений света для людей.

"Все без исключения объекты, согласно постановлению Правительства, должны быть включены в национальный реестр критической инфраструктуры для подтверждения статуса и, соответственно, исключены из графиков ГПВ. Подчеркнул необходимость их проверки. В случае отсутствия в реестре, такие объекты подлежат отключению на общих основаниях, а органы местного самоуправления должны обеспечить их альтернативными источниками питания", - подчеркнул Когут.

Из перечня уже удалось исключить объекты, которые были подключены к линиям критической инфраструктуры. Это высвободит дополнительную мощность, что позволит увеличить количество часов с электричеством.

"Работаем над тем, чтобы сделать графики почасовых отключений справедливыми для всех", - добавил чиновник.

Какой будет ситуация с отключениями в Украине после зимы - прогноз эксперта

Главред писал , что по словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, Украине главное пережить зиму.

Потому что с наступлением весенне-летнего периода в работу активно включается солнечная генерация. Зимой же, разумеется, уровень солнечной генерации минимален из-за короткого светового дня.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в случае понижения температуры воздуха на несколько дней до около -20 градусов, для стабилизации энергосистемы могут быть усилены ограничения.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются разрушить всю энергетическую инфраструктуру в Украине. Полный блэкаут они хотят устроить и в Киеве. Однако, РФ вряд ли сможет полностью "погасить" столицу.

Накануне стало известно, что даже если летом в Украине будет много солнца и атомной генерации, в пиковые часы граждане все равно могут сидеть без света из-за поврежденных сетей.

О персоне: Владимир Когут Владимир Когут — временно исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации (ОВА), ранее занимал должность заместителя председателя Полтавской ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

