Худшее – впереди: появился мрачный прогноз массированных ударов РФ по Украине

Алексей Тесля
4 января 2026, 23:20
Летом ситуация может улучшиться, однако Михаил Гончар предостерег от чрезмерных ожиданий.
Худшее – впереди: появился мрачный прогноз массированных ударов РФ по Украине
Украинцев предупредили о вероятности новых отключений / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Главное из заявлений Гончара:

  • Зимой уровень солнечной генерации минимален
  • Летом ситуация с электроснабжением может улучшиться

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар, комментируя ситуация с массированными ударами РФ, заявил о том, что Украине главное - пережить зиму.

"Потому что с наступлением весенне-летнего периода в работу активно включается солнечная генерация. Солнце нас существенно выручало и прошлым летом, и позапрошлым. Зимой же, разумеется, уровень солнечной генерации минимален из-за короткого светового дня", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что летом ситуация может улучшиться, однако он предостерег от чрезмерных ожиданий.

"То, что мы пройдем зиму - независимо от того, как именно, - вовсе не означает, что после этого враг прекратит удары. Давайте вспомним 2024 год: основные массированные атаки как раз пришлись на летний период. Начиная примерно с 21 марта прошлого года, возобновились комбинированные удары по объектам энергосистемы, в том числе и по подземным газохранилищам, и продолжались они фактически все лето", - напомнил он.

Собеседник отмечает, что ключевой вопрос заключается в минимизации возможностей врага наносить удары по Украине.

"Для этого необходимо уничтожать их аэродромы, с которых осуществляются атаки авиационными средствами поражения, пусковые установки баллистических ракет, а главное - производственные мощности, где эти средства поражения изготавливаются. Только в таком случае можно достичь ощутимого эффекта - когда враг будет физически не в состоянии осуществлять массированные комбинированные атаки в тех масштабах, которые мы видим сейчас. А с точки зрения генерации - солнышко поможет", - добавил Гончар.

Ситуация с отключениями: прогноз эксперта

Руководитель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра отметил, что похолодание не представляет серьёзной угрозы для стабильной работы энергосистемы. По его словам, сейчас нет признаков, которые указывали бы на возможность продолжительных или масштабных перебоев с электроснабжением.

Ранее сообщалось о том, что в Украине введены экстренные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве действовали экстренные отключения. Аварийные отключения рассчитаны до момента стабилизации работы энергосистемы.

Как писал ранее Главред, после атаки энергетики Украины начались экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют.

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Михаил Гончар отключения света
Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Украина близка к миру, но один вопрос остается открытым - NYT

Украина близка к миру, но один вопрос остается открытым - NYT

