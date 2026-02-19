Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Настоящий скачок цен: в Украине подорожал популярный продукт

Анна Косик
19 февраля 2026, 14:34
246
Украинцам объяснили, что спровоцировало повышение цен на базовый овощ.
продукты, картофель, деньги
Почему в Украине дорожает картофель / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили аналитики:

  • Картофель в Украине дорожает
  • Причиной подорожания популярного овоща стало сокращение запасов в хранилищах
  • Цены на картофель поднялись почти до 15 гривен за килограмм

С первого дня текущей недели на внутреннем рынке Украины начал дорожать картофель. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit, которые отследили эту новую тенденцию.

Производители утверждают, что главной причиной подорожания картофеля является то, что запасы качественного картофеля в хранилищах постепенно сокращаются. Картофель предлагают к продаже в диапазоне 7-14 гривен за килограмм.

видео дня

Цена колеблется в зависимости от качества, сорта и объемов предлагаемых партий продукции. В среднем, новые цены на 17% выше, чем неделей ранее.

"Главной причиной увеличения интереса к закупкам, по мнению экспертов, стало общее сокращение предложения картофеля в местных хозяйствах. Дело в том, что многие производители, не имеющие мощностей для длительного хранения, завершили продажу своей продукции еще до Нового года", - пишут аналитики.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Как удары РФ по энергетике влияют на рост цен на продукты

Главред писал, что, по словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, из-за ударов России по энергосистеме Украины продукты в магазинах постоянно дорожают.

Российские обстрелы влияют на себестоимость производства, поэтому предприятия повышают убытки, которые постепенно закладывают в цену. При этом, о резком подорожании продуктов в Украине пока речь не идет.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в супермаркетах повысились цены на один из базовых продуктов - масло. По сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года в феврале оно стоит дороже.

Накануне стало известно, что в Украине началась продажа тепличных огурцов нового оборота. Цены на отечественные овощи пока неожиданно выше импортных огурцов.

Ранее сообщалось, что в супермаркетах снизились цены на сезонные зимние фрукты. Речь идет об апельсинах и мандаринах, которые подешевели на несколько гривен за килограмм.

Больше новостей:

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель цены на продукты новости Украины овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Морозы до -14 и потепление: синоптик назвала точную дату прогрева Украины

Морозы до -14 и потепление: синоптик назвала точную дату прогрева Украины

15:13Синоптик
В ВСУ назвали конечную цель контрнаступления на стратегическом направлении

В ВСУ назвали конечную цель контрнаступления на стратегическом направлении

14:51Фронт
Вирус атаковал нардепов: названа причина заболеваемости парламентариев

Вирус атаковал нардепов: названа причина заболеваемости парламентариев

14:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временем

Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временем

Последние новости

16:27

Уважаемый мужчина: Никитюк впервые показала лицо крошки-сына

15:40

Через два месяца после смерти: стало известно, от чего умер звезда "Криминального чтива"

15:40

Что на самом деле означают черные пятна на пекинской капусте: можно ли ее есть

15:13

Морозы до -14 и потепление: синоптик назвала точную дату прогрева Украины

15:12

Больше чем у Маска: девушка стала самой богатой в мире, но есть нюанс

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:54

Скрытая угроза: 12 вещей, которые категорически нельзя покупать в секонд-хенде

14:51

В ВСУ назвали конечную цель контрнаступления на стратегическом направлении

14:34

Настоящий скачок цен: в Украине подорожал популярный продукт

14:11

Вирус атаковал нардепов: названа причина заболеваемости парламентариев

Реклама
14:05

Не куры и не утки: что реально выгодно держать в деревне

13:55

Почему Докторская колбаса так называется и для чего ее на самом деле создали

13:44

Насыщает на полдня, а готовится 15 минут: очень простой рецепт завтрака

13:34

В США скончался молодой 25-летней рэппер

13:30

Даже коммуналку не платит: женщина придумала, как сэкономить на жилье

13:05

Девочка села за пианино и через минуту все были поражены - что она сделала

12:59

Путинистка Успенская молится за свою дочь: что с ней случилось

12:54

ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

12:20

Брата короля Великобритании принца Эндрю арестовали: что известно

12:11

Ученые пробурили лед на 228 метров: что они там нашлиВидео

12:11

С границы на прорыв тыла ВСУ: в ГПСУ предупредили о новой угрозе на фронте

Реклама
11:58

Что выгоднее голубики в 2026 году: советы фермеров

11:57

Каким будет март-2026 в Одессе: прогноз погоды на первый месяц весны

11:49

"Снег с дождем": в Харькове объявили I уровень опасности

11:46

Хит весны: Андре Тан назвал трендовые фасоны блузок на весну

11:40

Овчарка впервые увидела котенка: хозяйка не была готова к ее реакцииВидео

11:24

Михаил Поплавский: культурная стратегия длиной в 30 лет актуально

11:22

Две марионетки РФ: опасен ли для Украины ультиматум Венгрии и Словакии

11:13

Почему у котов зрачки как у рептилий: как на самом деле работает их зрение

10:51

"Горькая правда": Мерц о перспективах окончания войны

10:45

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

10:44

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

10:20

"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

09:54

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:44

Тысячи людей без тепла и воды: РФ ударила по крупнейшей котельной ЛозовойФото

09:34

Мать украла у сына 4 миллиона, пока он был в плену, и сбежала за границуВидео

09:33

"Самое страшное": почему Лорак и Повалий предали Украину на самом деле

09:26

Российскую модель Ирину Шейк высмеяли в сети за дряблое тело

09:25

В Украине бушует магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:12

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

Реклама
09:04

Гороскоп на завтра 20 февраля: Тельцам - проблемы, Козерогам - прибыль

09:03

Вселенная услышала их: кому из знаков зодиака станет легче уже после 19 февраля

08:59

Подруга актрисы возмущена: мужа Заворотнюк заподозрили в романе

08:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

08:51

Зеленский сказал, о чем хочет поговорить с Путиным и готов ли отдать приказ его убить

08:51

Отключение света в Украине — графики на 19 февраля (обновляется)

08:24

Вспыхнул пожар, красный дым в небе: дроны атаковали важный объект РФ

08:23

"Инсульт": зависимая Лолита сдает все больше

08:10

Как Россия спасает свой последний актив в Европемнение

07:45

"Россия хочет заменить меня": Зеленский назвал условие проведения выборовВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять