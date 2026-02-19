Настоящий скачок цен: в Украине подорожал популярный продукт

Украинцам объяснили, что спровоцировало повышение цен на базовый овощ.

https://glavred.info/ukraine/nastoyashchiy-skachok-cen-v-ukraine-podorozhal-populyarnyy-produkt-10742147.html Ссылка скопирована

Почему в Украине дорожает картофель / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили аналитики:

Картофель в Украине дорожает

Причиной подорожания популярного овоща стало сокращение запасов в хранилищах

Цены на картофель поднялись почти до 15 гривен за килограмм

С первого дня текущей недели на внутреннем рынке Украины начал дорожать картофель. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit, которые отследили эту новую тенденцию.

Производители утверждают, что главной причиной подорожания картофеля является то, что запасы качественного картофеля в хранилищах постепенно сокращаются. Картофель предлагают к продаже в диапазоне 7-14 гривен за килограмм.

видео дня

Цена колеблется в зависимости от качества, сорта и объемов предлагаемых партий продукции. В среднем, новые цены на 17% выше, чем неделей ранее.

"Главной причиной увеличения интереса к закупкам, по мнению экспертов, стало общее сокращение предложения картофеля в местных хозяйствах. Дело в том, что многие производители, не имеющие мощностей для длительного хранения, завершили продажу своей продукции еще до Нового года", - пишут аналитики.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Как удары РФ по энергетике влияют на рост цен на продукты

Главред писал, что, по словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, из-за ударов России по энергосистеме Украины продукты в магазинах постоянно дорожают.

Российские обстрелы влияют на себестоимость производства, поэтому предприятия повышают убытки, которые постепенно закладывают в цену. При этом, о резком подорожании продуктов в Украине пока речь не идет.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в супермаркетах повысились цены на один из базовых продуктов - масло. По сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года в феврале оно стоит дороже.

Накануне стало известно, что в Украине началась продажа тепличных огурцов нового оборота. Цены на отечественные овощи пока неожиданно выше импортных огурцов.

Ранее сообщалось, что в супермаркетах снизились цены на сезонные зимние фрукты. Речь идет об апельсинах и мандаринах, которые подешевели на несколько гривен за килограмм.

Больше новостей:

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред