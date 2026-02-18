Скачок цен на топливо: известно, когда АЗС изменят стоимость бензина и дизеля

Эксперт говорит, что цены могут подняться после стабилизации погоды.

https://glavred.info/economics/skachok-cen-na-toplivo-izvestno-kogda-azs-izmenyat-stoimost-benzina-i-dizelya-10741796.html Ссылка скопирована

Подорожание топлива в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине вырастут цены на бензин и дизель

Это произойдет, когда температура будет держаться выше 0°C

Но рост мировых цен на нефть не повлияет на стоимость топлива

Стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривню после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C. Об этом заявил основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

По его словам, сейчас сети больше всего зарабатывают на продаже арктического дизеля, который выдерживает сильные морозы. Когда он исчезнет из продажи, им нужно будет компенсировать потери от этого источника дохода.

видео дня

"Если раньше между премиальным и обычным дизелем была разница в 2-3 гривни, то сейчас до 10 гривен. Пока зима продолжается, сети не будут отказываться от арктического дизеля, который продается по 75 гривен за литр, а покупается за 55. Когда дорогой арктический дизель исчезнет, то это, конечно, ударит по маржинальности. Поэтому после стабилизации погоды, гривню к цене (бензина и дизеля, - ред.) они могут добавить", - говорит эксперт.

Он отметил, что рост мировых цен на нефть пока не повлияет на стоимость топлива на АЗС.

Леушкин также добавил, что стоимость газа для авто, по прогнозу, с повышением температуры будет колебаться в пределах 50 копеек за литр.

Однако, по его мнению, с наступлением весны АЗС начнут бороться за клиентов за счет акционных предложений.

Почему растут цены на АЗС

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн ранее заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривни по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

По его словам, оптовая цена бензина уже выросла примерно на 2 гривни за литр, аналогичную динамику показывает и дизельное топливо.

Цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, Дмитрий Леушкин ранее говорил, что новые партии топлива дороже предыдущих из-за дополнительной наценки поставщиков. Также из-за морозов выросла закупка более дорогого дизельного топлива с "арктическими" присадками.

Кроме того, с 1 января 2026 года вступили в силу новые акцизы на топливо. В НБУ считают, что они спровоцируют рост стоимости топлива не только в 2026-м, но и в будущем.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред