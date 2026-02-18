Укр
Читать на украинском
Мужчина не спал 8 дней и потерял связь с реальностью: что ему помогло

Kostya Ponomaryov
18 февраля 2026, 11:20
54
Томми Грейвс потерял связь с реальностью после длительного недосыпания. Врачи предупреждают, что хроническая бессонница может серьезно ударить по психике.
Мужчина не спал 8 дней
Мужчина не спал 8 дней / Коллаж Главред, фото: Pexels, Kennedy News and Media

Вы узнаете:

  • Что чувствует человек, потерявший связь с реальностью
  • Какие мысли появляются при экстремальной бессоннице
  • Почему врачи считают сон критически важным

27-летний житель Лондона (Англия) Томми Грейвс рассказал о тяжелых последствиях экстремального недосыпания после того, как провел более недели без сна. По его словам, бессонница, вызванная стрессом и подготовкой к благотворительному мероприятию, закончилась госпитализацией и несколькими неделями восстановления.

Томми пытался собрать средства для местной организации, помогающей бездомным. Однако постоянное напряжение и отсутствие отдыха привели к серьезному срыву. Об этом пишет Lad Bible.

видео дня

Восемь дней без сна

Молодой человек вспоминает, что постепенно его мысли становились все более хаотичными, а идеи очень нереалистичными.

"Мой мозг просто не выключался. Чем больше я работал, тем сильнее нервничал, тем сложнее было уснуть", - рассказал он.

К шестому дню бессонницы планы, по его словам, стали "экстремальными и оторванными от реальности".

В какой-то момент мужчина начал верить, что находится в сюжете фильма "Шоу Трумана". Он был уверен, что за ним наблюдают камеры, и даже "играл роль" перед окружающими уже в психиатрической клинике, куда его срочно доставили родственники.

Что врачи говорят о критическом недосыпе

Медики диагностировали маниакальный эпизод с психотическими симптомами, спровоцированный сочетанием сильного стресса и недосыпания. Томми признается, что полностью утратил ощущение реальности, слышал и видел то, чего не существовало.

Мужчина попал в больницу из-за длительного отсутствия сна
Мужчина попал в больницу из-за длительного отсутствия сна / Фото: Kennedy News and Media

Британец провел в больнице около четырех недель. По словам мужчины, этот опыт стал для него шоком и поводом кардинально пересмотреть отношение ко сну и здоровью.

Как недосып влияет на реальность человека

После выписки Томми начал изучать влияние отдыха на психику и получил квалификацию консультанта по сну. Теперь он открыто говорит о важности стабильного режима и восстановления.

"Когда я научился нормально спать, изменилось все. У меня появились продуктивность, настроение, способность мыслить ясно", - отмечает он.

Мужчина подчеркивает, что сон является не роскошью, а базовой потребностью организма.

Издание отмечает, что специалисты напоминают, что хроническое недосыпание может серьезно влиять на эмоциональное состояние, концентрацию и психическое здоровье. В среднем взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки.

Ранее Главред писал о том, как быстро заснуть и получить лучший ночной сон. Ученые объясняют, что секрет заключается не в дорогих гаджетах или лайфхаках из интернета, а в трех главных принципах, которые стоит знать.

Также сообщалось о том, что нельзя есть перед сном. Чтобы хорошо спать ночью, нужно придерживаться определенных правил, а именно - соблюдать режим и помнить, что некоторые продукты не стоит употреблять перед тем, как отправиться спать.

Об источнике: LADbible Group Limited

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

здоровье сон интересные новости
