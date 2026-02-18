Мужчина не спал 8 дней и потерял связь с реальностью: что ему помогло

Вы узнаете:
27-летний житель Лондона (Англия) Томми Грейвс рассказал о тяжелых последствиях экстремального недосыпания после того, как провел более недели без сна. По его словам, бессонница, вызванная стрессом и подготовкой к благотворительному мероприятию, закончилась госпитализацией и несколькими неделями восстановления.
Томми пытался собрать средства для местной организации, помогающей бездомным. Однако постоянное напряжение и отсутствие отдыха привели к серьезному срыву. Об этом пишет Lad Bible.
Восемь дней без сна
Молодой человек вспоминает, что постепенно его мысли становились все более хаотичными, а идеи очень нереалистичными.
"Мой мозг просто не выключался. Чем больше я работал, тем сильнее нервничал, тем сложнее было уснуть", - рассказал он.
К шестому дню бессонницы планы, по его словам, стали "экстремальными и оторванными от реальности".
В какой-то момент мужчина начал верить, что находится в сюжете фильма "Шоу Трумана". Он был уверен, что за ним наблюдают камеры, и даже "играл роль" перед окружающими уже в психиатрической клинике, куда его срочно доставили родственники.
Что врачи говорят о критическом недосыпе
Медики диагностировали маниакальный эпизод с психотическими симптомами, спровоцированный сочетанием сильного стресса и недосыпания. Томми признается, что полностью утратил ощущение реальности, слышал и видел то, чего не существовало.
Британец провел в больнице около четырех недель. По словам мужчины, этот опыт стал для него шоком и поводом кардинально пересмотреть отношение ко сну и здоровью.
Как недосып влияет на реальность человека
После выписки Томми начал изучать влияние отдыха на психику и получил квалификацию консультанта по сну. Теперь он открыто говорит о важности стабильного режима и восстановления.
"Когда я научился нормально спать, изменилось все. У меня появились продуктивность, настроение, способность мыслить ясно", - отмечает он.
Мужчина подчеркивает, что сон является не роскошью, а базовой потребностью организма.
Издание отмечает, что специалисты напоминают, что хроническое недосыпание может серьезно влиять на эмоциональное состояние, концентрацию и психическое здоровье. В среднем взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки.
Об источнике: LADbible Group Limited
LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.
Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.
