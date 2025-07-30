Что нельзя есть перед сном: названы продукты, которые мешают спать

Чтобы хорошо спать ночью, нужно придерживаться определенных правил, а именно - соблюдать режим и помнить, что некоторые продукты нельзя есть перед тем, как отправиться спать.
Если вам интересно, в каком положении правильно спать, чтобы не навредить организму, читайте материал: Как позы для сна опаснее всего для тела - ответ специалиста.
Как пишет издание Martha Stewart со ссылкой на экспертов по правильному питанию, некоторые продукты могут поддерживать цикл сна и бодрствования, помогая вам естественным образом расслабиться. Другие же могут действовать прямо противоположно, поддерживая в нас состояние беспокойства и бодрствования, когда организму необходим отдых.
Можно ли есть перед сном
Все эксперты сходятся во мнении: обильная еда перед сном — одна из самых частых причин нарушения сна, поскольку она может привести к несварению желудка.
По данным клиники Кливленда, лучше всего воздержаться от еды как минимум за три часа до сна, чтобы дать организму время переварить пищу и успокоиться.
Какие продукты не дают спать
Некоторые продукты и напитки особенно вредны, если употреблять их перед сном. К ним относятся:
1. Кофеиносодержащие напитки.
Кофе, некоторые виды чая и газированные напитки могут сохранять кофеин в организме до шести часов. Этот стимулятор влияет на действие снотворных веществ. При этом даже безкофеиновые напитки могут представлять опасность для людей, чувствительных к кофеину.
2. Темный шоколад.
Этот продукт содержит кофеин и теобромин, которые могут стимулировать нервную систему и нарушать цикл сна.
3. Алкоголь.
Хотя алкоголь изначально может вызывать сонливость, в конечном итоге он нарушает глубокий и спокойный сон в фазе быстрого сна. Он может привести к частым пробуждениям, усилению храпа и ярким сновидениям. Кроме того, алкоголь усиливает мочеиспускание, что означает более частые походы в туалет по ночам.
4. Фастфуд и жирные блюда.
Бургеры, картофель фри и жареная курица содержат много насыщенных жиров, которые могут вызывать изжогу и несварение желудка. Употребление таких блюд перед сном может привести к перегрузке пищеварительной системы — именно тогда, когда она должна отдыхать.
5. Острая пища.
Острые блюда, съеденные поздно вечером, могут повысить температуру тела и вызвать изжогу или кислотный рефлюкс, что затрудняет засыпание. Специи, такие как капсаицин, также стимулируют нервную систему. У некоторых людей острая пища может даже вызывать симптомы, похожие на апноэ во сне, вызванное кислотным рефлюксом.
6. Сладости и рафинированные углеводы.
Конфеты, сладкие хлопья, макароны и белый хлеб могут быстро поднять уровень сахара в крови, что может привести к резкому спаду настроения и пробуждению посреди ночи. Эти продукты также связаны с ухудшением качества сна и сокращением времени глубокого сна.
7. Сухофрукты.
Они питательны в умеренных количествах, однако богаты сахаром и клетчаткой. Употребление их перед сном может привести к вздутию живота, газам и общему дискомфорту, что может помешать спокойному сну.
Таким образом, для того, чтобы хорошо выспаться, стоит исключить некоторые продукты и дать организму достаточно времени для переваривания.
Как писал Главред, ранее известный ирландский врач Пикси МакКенна дала пять советов для качественного сна. По ее словам, первое, о чем следует позаботиться, это расслабление, в чем поможет выпивание травяного чая, чтение книги, ванна с ароматическими маслами.
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Об источнике: Martha Stewart
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