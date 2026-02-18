Почему куры не несут яйца зимой: пять факторов, о которых стоит знать

Теплая мешанка, белок и пророщенное зерно могут вернуть яйца даже зимой. Чем и как кормить кур без химических добавок.

Почему зимой нет яиц?



Почему зимой куры не несут

Что нужно сделать, чтобы куры неслись зимой

С наступлением холодов большинство владельцев приусадебных хозяйств сталкиваются с резким падением яйценоскости. Когда световой день сокращается, а температура понижается, организм курицы направляет энергию на обогрев, а не на формирование яйца.

Впрочем, опытные птицеводы отмечают: "зимняя пауза" — это не приговор, а сигнал изменить подход к кормлению. Правильно составленный рацион позволяет поддерживать стабильную яйценоскость даже в февральские морозы — без гормонов и агрессивной химии. Главред подобрал интересные материалы по этому вопросу.

Эксперты канала "Родинне Подвір’я", поделились рекомендациями, которые помогают сохранить здоровье птицы и получать яйца в течение всей зимы.

Теплый завтрак — главное правило зимы

В холодное время курица тратит значительно больше энергии на поддержание температуры тела. Холодная пища только усиливает стресс и снижает продуктивность, поэтому утреннее кормление должно быть теплым.

Рецепт зимней каши:

Основу составляет измельченная зерносуміш (пшеница, кукуруза, ячмень), запаренная горячей водой. Еще лучше использовать теплую сыворотку или мясной бульон — они активизируют обмен веществ. К смеси добавляют вареные овощи: картофель, морковь или свеклу, которые обеспечивают кур углеводами и клетчаткой.

Важно: мешанка должна быть рассыпчатой. Липкая масса может прилипать к клюву и вызывать дискомфорт у птицы.

Как компенсировать дефицит витаминов

Зимой куры не получают свежей зелени, поэтому нуждаются в дополнительных источниках витаминов. Специалисты советуют три эффективных варианта.

1. Сенная труха и хвойная мука

Измельченная сушеная люцерна или крапива — мощный источник каротина. Добавление измельченной хвои сосны или ели обогащает рацион витамином С и действует как природный антисептик.

2. Тыква — природный стимулятор яйценоскости

Тыква содержит каротиноиды, которые улучшают цвет желтка и общее качество яйца. Ее добавляют в мешанки или дают целой, разрезав пополам.

3. Пророщенное зерно

Пророщенная пшеница или овес (ростки 2–3 мм) в несколько раз увеличивают содержание витамина Е и ферментов. Это один из самых сильных природных биостимуляторов.

Белок — основа яйца

Яйцо почти на 75% состоит из воды и примерно на 12% — из белка. При недостатке протеина организм курицы прекращает яйцекладку.

Зимой в рацион обязательно добавляют:

жмых (подсолнечный или соевый) — в умеренных количествах;

— в умеренных количествах; рыбную или мясо-костную муку — для скорлупы и мышц;

— для скорлупы и мышц; кормовые дрожжи — для лучшего усвоения корма.

Кальций, песок и вода — мелочей не бывает

Мел, измельченная ракушка или перемолотая яичная скорлупа должны быть в свободном доступе постоянно. Отдельно ставят емкость с крупным песком или мелким гравием — они необходимы для нормального пищеварения.

Вода зимой должна быть чистой и не ледяной. Ее меняют не менее двух раз в день.

Свет решает больше, чем кажется

Даже идеальное кормление не поможет, если курятник погружен в темноту. Для стабильной яйценоскости световой день должен длиться 12–14 часов. Обычно свет включают в 6 утра и выключают после захода солнца.

Зимнее содержание кур — это баланс между теплом, светом и питательным рационом. Теплая мешанка, белок и пророщенное зерно позволяют получать яйца даже в сильные морозы. Ситая курица — теплая курица, а здоровая курица — продуктивная курица.

