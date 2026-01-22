Полив водой из-под крана опасен: какие комнатные растения могут погибнуть

Цветоводы составили список капризных растений с особыми требованиями к поливу.

Маранта и Венерина мухоловка не любя воду из-под крана / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему некоторые растения не любят водопроводную воду

Что будет, если поливать драцену водой из-под крана

Какая есть альтернатива водопроводной воде

Некоторые комнатные растения очень привередливы к условиям выращивания. Многие из них имеют специфические требования к почве, солнечному свету, температуре и количеству воды. Некоторые растения очень требовательны к типу получаемой воды.

Какие комнатные растения не любят водопроводную воду - разобрался Главред.

Можно ли поливать растения водой из крана

Водопроводная вода обычно содержит определенные минералы, такие как хлор и фтор, к которым некоторые растения очень чувствительны. В таких случаях для полива лучше использовать фильтрованную, дистиллированную или дождевую воду, пишет Martha Stewart.

Из-за полива водой из-под крана у некоторых растений листья побуреют или края станут хрустящими. В некоторых случаях цветок может даже погибнуть.

Какие растения нельзя поливать водопроводной водой

Спатифиллумы (Spathiphyllum) - очень красивые растения. Их любят за блестящие зеленые листья и элегантные белые цветы. Чтобы сохранить их яркую листву, старайтесь поливать эти тропические растения дистиллированной или дождевой водой. Также можно использовать воду, очищенную методом обратного осмоса.

Если поливать спатифиллумы водопроводной водой, которая может содержать хлор и фтор, кончики листьев потемнеют.

Спатифиллум / Фото instagram.com/spatifillum_flow

Калатеи чувствительны к фтору и хлору в водопроводной воде, и у них могут появиться коричневые кончики на листьях.

Даже если оставить воду на ночь, то хлор испарится, а фтор — нет. Калатеи желательно поливать дистиллированной или дождевой водой, либо водой, очищенной методом обратного осмоса.

Калатея / Фото: pixabay.com

Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) — растение, обитающее в болотах с недостатком питательных веществ. Его частно выращивают и дома. Оно плохо переносит водопроводную воду, поэтому его необходимо поливать дождевой или дистиллированной водой.

Венерина мухоловка / Фото: pixabay.com

Драцена. У некоторых растений семейства драценовых, таких как D. marginata или D. warneckii, листья имеют узкую форму, в отличие от D. trifasciata.

Эти узкие листья не любят водопроводную воду, так как не переносят хлор или фтор. Если поливать растение такой водой, то края листьев, скорее всего, побуреют. Драцены предпочитают дистиллированную или дождевую воду.

Драцена / Фото ua.depositphotos.com

Маранта. Эти растения относятся к тому же семейству, что и калатеи, и не любят водопроводную воду. Они чувствительны к фтору, который часто содержится в воде из-под крана. Их нужно поливать дистиллированной водой, дождевой водой или водой, очищенной методом обратного осмоса.

Маранта / Фото: pixabay.com

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

