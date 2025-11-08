Цветущий подоконник даже в декабре: как приготовить супер-удобрение за 5 минут

Картофельные очистки не стоит выбрасывать. Они творят чудеса с комнатными растениями.

Удобрение для цветов легко приготовить дома / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

Как приготовить удобрение для домашних цветов, чтобы они пышно цвели зимой

Какие ингредиенты нужны для приготовления подкормки

Как часто и в каком количестве нужно применять это удобрение

В специализированных магазинах можно найти любое удобрение, но все больше цветоводов прибегают к натуральным средствам. Во-первых, это эффективно. А во-вторых - дешево, ведь ингредиенты найдутся у каждого на кухне.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, чем подкармливать цветы дома и как приготовить универсальное удобрение для комнатных цветов.

"Его легко и быстро приготовить, чтобы все ваши растения пышно цвели — и в декабре, и всю зиму, и весной, да и вообще круглый год. Сегодняшнее удобрение этому поспособствует", - рассказали на канале.

Эта подкормка может сделать листья герани, фиалки, замиокулькаса и всех других ваших растений яркими и изумрудно-зелёными.

Вам понадобится:

пол-литра тёплой воды (больше 30 градусов);

чайная ложка сахара;

натёртая кожура от половинки картофеля (буквально чайная ложка).

Всё ингредиенты нужно хорошо размешать и дать раствору постоять около часа, чтобы он остыл.

В декабре этой подкормкой нужно поливать цветы раз в неделю — по одной чайной ложке под корень. В результате у вас квартире всегда будет цветущий сад.

Это удобрение работает как отличный стимулятор роста. Благодаря ему все ваши растения станут крепкими и начнут мощно расти.

Смотрите видео - Как приготовить удобрение для цветов дома из картофеля и сахара:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

