Цветущий подоконник даже в декабре: как приготовить супер-удобрение за 5 минут

В специализированных магазинах можно найти любое удобрение, но все больше цветоводов прибегают к натуральным средствам. Во-первых, это эффективно. А во-вторых - дешево, ведь ингредиенты найдутся у каждого на кухне.
На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, чем подкармливать цветы дома и как приготовить универсальное удобрение для комнатных цветов.
"Его легко и быстро приготовить, чтобы все ваши растения пышно цвели — и в декабре, и всю зиму, и весной, да и вообще круглый год. Сегодняшнее удобрение этому поспособствует", - рассказали на канале.
Эта подкормка может сделать листья герани, фиалки, замиокулькаса и всех других ваших растений яркими и изумрудно-зелёными.
Вам понадобится:
- пол-литра тёплой воды (больше 30 градусов);
- чайная ложка сахара;
- натёртая кожура от половинки картофеля (буквально чайная ложка).
Всё ингредиенты нужно хорошо размешать и дать раствору постоять около часа, чтобы он остыл.
В декабре этой подкормкой нужно поливать цветы раз в неделю — по одной чайной ложке под корень. В результате у вас квартире всегда будет цветущий сад.
Это удобрение работает как отличный стимулятор роста. Благодаря ему все ваши растения станут крепкими и начнут мощно расти.
Смотрите видео - Как приготовить удобрение для цветов дома из картофеля и сахара:
Ранее Главред писал, что нужно декабристу для пышного цветения и как приготовить эффективную подкормку для рождественника.
Также мы писали о том, почему магазинные цветы чахнут дома и как этого избежать. Оказывается, что в магазинах цветы подкармливают одной секретной подкормкой, и именно поэтому растения у них всегда выглядят роскошно.
О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro
На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.
Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.
