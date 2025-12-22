Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

Россия хочет гораздо более широкого соглашения с США по вопросам европейской безопасности.

Зеленский готов отказаться от курса на НАТО в обмен на гарантии безопасности от США

Украина ожидает, что гарантии будут иметь юридическую силу и будут включать поставки ракет Tomahawk

В то же время прочность договоренностей может зависеть от позиции России и толкования Вашингтона

Гарантии безопасности от Соединенных Штатов остаются единственным реалистичным путем к миру для Украины, пишет Politico. Европейские союзники Киева, несмотря на политическую поддержку, не способны развернуть многонациональные силы без материально-технической помощи США.

По данным издания, президент Владимир Зеленский готов отказаться от стремления Украины к членству в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности. Среди возможных элементов таких гарантий - поставки крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1000 км, что позволило бы Украине сдерживать Кремль от новых атак.

Зеленский настаивает, что любые договоренности должны быть юридически обязывающими и пройти ратификацию в Конгрессе США, чтобы избежать повторения ошибок Будапештского меморандума. Такая процедура поставила бы Украину на один уровень с союзниками Америки - Японией и Южной Кореей.

Впрочем, Politico отмечает риски: даже формальные гарантии могут иметь различные толкования. Дональд Трамп, направляясь на саммит НАТО в Гааге, напомнил, что статья 5 Альянса намеренно сформулирована так, чтобы избежать автоматического втягивания США в большие войны.

Кроме того, параллельные контакты между Вашингтоном и Москвой оставляют позицию России решающей. Кремль стремится к более широкому соглашению с США по европейской безопасности, а отказ Владимира Путина уступать в своих максималистских требованиях ставит под сомнение прочность любых гарантий для Украины.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, закрытые переговоры американских и российских чиновников в Майами не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины. Однако американские переговорщики передали российской стороне перечень дополнительных вопросов и ожиданий, дав понять, что США считают следующий шаг ответственностью Москвы.

В вечернем видеообращении 21 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклад главы украинской делегации в США, секретаря СНБО Рустема Умерова о переговорах с американской стороной.

Ранее Зеленский заявил, что Соединенные штаты предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает.

