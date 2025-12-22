Укр
Читать на украинском
Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

Дарья Пшеничник
22 декабря 2025, 10:48
Россия хочет гораздо более широкого соглашения с США по вопросам европейской безопасности.
Путин война
Путин война / Коллаж: Главред, фото: Скриншот видео, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Зеленский готов отказаться от курса на НАТО в обмен на гарантии безопасности от США
  • Украина ожидает, что гарантии будут иметь юридическую силу и будут включать поставки ракет Tomahawk
  • В то же время прочность договоренностей может зависеть от позиции России и толкования Вашингтона

Гарантии безопасности от Соединенных Штатов остаются единственным реалистичным путем к миру для Украины, пишет Politico. Европейские союзники Киева, несмотря на политическую поддержку, не способны развернуть многонациональные силы без материально-технической помощи США.

По данным издания, президент Владимир Зеленский готов отказаться от стремления Украины к членству в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности. Среди возможных элементов таких гарантий - поставки крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1000 км, что позволило бы Украине сдерживать Кремль от новых атак.

Зеленский настаивает, что любые договоренности должны быть юридически обязывающими и пройти ратификацию в Конгрессе США, чтобы избежать повторения ошибок Будапештского меморандума. Такая процедура поставила бы Украину на один уровень с союзниками Америки - Японией и Южной Кореей.

Впрочем, Politico отмечает риски: даже формальные гарантии могут иметь различные толкования. Дональд Трамп, направляясь на саммит НАТО в Гааге, напомнил, что статья 5 Альянса намеренно сформулирована так, чтобы избежать автоматического втягивания США в большие войны.

Кроме того, параллельные контакты между Вашингтоном и Москвой оставляют позицию России решающей. Кремль стремится к более широкому соглашению с США по европейской безопасности, а отказ Владимира Путина уступать в своих максималистских требованиях ставит под сомнение прочность любых гарантий для Украины.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, закрытые переговоры американских и российских чиновников в Майами не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины. Однако американские переговорщики передали российской стороне перечень дополнительных вопросов и ожиданий, дав понять, что США считают следующий шаг ответственностью Москвы.

В вечернем видеообращении 21 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклад главы украинской делегации в США, секретаря СНБО Рустема Умерова о переговорах с американской стороной.

Ранее Зеленский заявил, что Соединенные штаты предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает.

Также стоит ознакомиться:

Об источнике: Politico

Politico (изначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

